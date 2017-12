Juez ordenó medida de aseguramiento a exagente acusado de abuso sexual

Después de que Medicina Legal revelara los resultados de las pruebas de ADN practicadas al cuerpo de la joven Gabriela Romero, asesinada por el exagente de la Polícia, Levith Aldemar Rúa Rodríguez, en los que se confirma que sí hubo contacto por parte del agresor, este jueves la Fiscalía solicitó al Juez Segundo Penal Municipal de Barranquilla la imputación de cargos por los delitos de hurto calificado agravado, homicidio agravado, desaparición forzada agravada y acceso carnal violento, al implicado.

Posteriormente, después de oír durante tres horas los argumentos de la Fiscalía, el juez ordenó medida de aseguramiento con detención intramural, por los delitos citados, y el encarcelamiento de Rúa en la cárcel Modelo, de Barranquilla.



La defensa del exagente pidió que este fuera trasladado a la cárcel del municipio de Sabanalarga (Atlántico), porque, según el abogado, le estaban siendo violados sus derechos, sin embargo, dicha petición fue negada.



Rúa, quien también es acusado de abusar sexualmente de otra joven y sobre quien pesan varias denuncias por casos similares en la Costa Caribe, no aceptó los cargos imputados.

La Fiscalía va imputar los cargos más graves que podrían dar como resultado una condena de 60 años de prisión FACEBOOK

TWITTER

Por otra parte, familiares y amigos de la joven Gabriela Romero asistieron a su sepelio en el Cementerio Universal, centro de Barranquilla, pidiendo justicia. “Yo no perdono. Que Dios tenga misericordia de él. Yo sé que le no va a salir nunca y pido la máxima condena por feminicidio. Pido 60 años para Levith”, dijo, en medio del llanto, la madre de la joven, Luz Divina Cabarcas.



“Es una persona que en los estudios que hemos realizado se ha llegado a estimar con un perfil de un asaltador sexual en serie que afecta no solo en Barranquilla y Soledad sino también en Valledupar, en donde se han establecido varias situaciones en las que venía afectando a mujeres de 15, 16, 17 y 18 años”, señaló Ángela Bedoya, directora de la Fiscalía seccional Atlántico, refiriéndose a la situación del exagente Rúa.



"La Fiscalía va imputar los cargos más graves que podrían dar como resultado una condena de 60 años de prisión", concluyó la funcionaria.



BARRANQUILLA