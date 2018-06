Intergremial del Atlántico le propone agenda a Iván Duque

El Comité Intergremial del Atlántico, a través de su presidente Ricardo Plata Cepeda, le recordó al saliente presidente Juan Manuel Santos los compromisos que quedaron pendientes en la Costa Caribe y cuya solución debe ser prioritaria en la agenda de su sucesor Iván Duque.

Como número uno, el dirigente gremial destacó la crisis que padece la región en su sistema eléctrico, bajo la responsabilidad de la empresa Electricaribe.



“Este no es un problema solo regional, si se tiene en cuenta que la Costa consume el 25 por ciento de la generación nacional y lo que preocupa es que viene creciendo aceleradamente”, comentó Plata.



Destacó que se debe evitar, cuanto antes, que el sistema colapse. “Eso implicará un desastre social y económico. Sería algo gravísimo para todos”, agregó.



También incluyó la claridad y veracidad que debe existir en relación al rescate de la navegación por el río Magdalena y la recurrente situación del canal de acceso al Puerto de Barranquilla.



Al respecto indicó que, pese a los intentos que hizo el presidente Santos para despejar el panorama y echar a andar la solución mediante la denominada APP del Río, que no es más que la unión de esfuerzos y capital entre lo privado y lo publico, solo vino a conocerse la realidad recientemente y es que no hay recursos garantizados hasta el momento.



“En la medida en que el Gobierno nos prometía que la iba a sacar adelante, nuevamente, nos mostrábamos optimistas, pero no lo hizo. Si hubiésemos sabido que eso no iba habríamo optado por separar los dos: el canal navegable del Puerto de Barranquilla de la recuperación del río”, subrayó el dirigente gremial.

Otros pendientes

Plata habló, además, de buscarle solución a la vía Barranquilla-Ciénaga (Magdalena) la que considera como peligrosa y en peligro. En lo primero, por ser rápida y con mucho tráfico pesado y liviano en solo dos carriles (uno de ida y otro de venida), además de cara porque en solo 45 kilómetros hay dos peajes con altos valores; y en lo segundo está a merced de la erosión costera.



Él es partidario que el nuevo Gobierno Nacional asuma, mediante una clara alianza público-privada, en la que el Estado maneje la parte más costosa y esta no se traslade a los usuarios mediante caros peajes, como sí lo hace el inversionista privado. Y debe ser nacional porque los entes regionales no tienen ni capacidad financiera ni técnica para asumirlo.



Advierte que la vía debe ir acorde con las exigencias de equilibrio con el medio ambiente. “El Magdalena no tiene capacidad financiera y técnica para eso, y no inspira confianza pues ya existe el ejemplo con la vía de la prosperidad, por eso la intervención debe ser directamente del Gobierno”.



Por otra parte, Plata urgió el rescate de la represa del rio Ranchería, en La Guajira, que sigue inconclusa y ya es vista como muchos de los “elefantes blancos” del país.

Igualmente, concretar el plan de recuperación del Canal del Dique que solo se ha quedado en una buena intención. En este sentido precisó que se han anunciado 2 billones de pesos de financiación, pero sólo hasta ahí, un simple anuncio.



De otro lado, el dirigente gremial manifestó que urge la segunda etapa del sistema masivo de transporte urbano, Transmetro, en Barranquilla, tal como se han venido apoyando este tipo de macroproyectos de movilidad en Bogotá y Medellín.

Buena hoja de ruta

Por último, Plata sostuvo que el nuevo presidente tiene a su disposición el estructurado documento, Casa Grande Caribe, elaborado por cuatro centros de pensamientos de la Costa Caribe que aborda cifras y soluciones a problemas en educación, salud, nutrición y agua potable y saneamiento básico; así como el manejo financiero territorial. Este plantea lograr equilibrios socioeconómicos en 12 años, con respecto a otras regiones del país.

