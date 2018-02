Los retos para Barranquilla en la voz de los gremios de la ciudad

“El mayor reto que tenemos como ciudad y Departamento es seguir la senda de desarrollo y unión que hemos logrado a lo largo de estos últimos años”, aseguró la directora de la agencia Probarranquilla, Ana María Badel.



Y seguir esa senda, en el caso específico del Distrito, implica avanzar más en tres frentes específicos: movilidad, seguridad y cultura ciudadana, agregó por su parte el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Ricardo Plata Cepeda.

“Hoy, el momento que vive nuestro territorio es importante para pensarnos no solo en la gestión de nuestro presente, sino de cómo nos proyectaremos en los próximos 30 o 50 años venideros. ProBarranquilla este año cumple 30 años trabajando por y para nuestro territorio, y ha visto nacer todo un proceso de transformación urbana y social no solo en la ciudad, sino también en el departamento”, consideró Ana María Badel, de Probarranquilla.



Según la dirigente, hace muchos años, cuando se salía a vender al territorio, se vendía un proyecto, que hoy se ve reflejando en una realidad urbana y económica.



“Aún existen muchas cosas que mejorar, pero estos tópicos no deben de convertirse en un problema, por el contrario deben ser asumidos como oportunidades de crecimiento, de gestión, de liderazgo, de unión y cooperatividad no solo entre el sector público y privado, sino también desde la ciudadanía”, manifestó Badel.



Para ella, el reto de nuestro territorio es, sin duda alguna, no perder el norte, ni creer que todo está solucionado.



“El reto es seguir trabajando, seguir construyendo un proyecto de ciudad región, que nos lleve a convertirnos en la Capital, no del Caribe colombiano, sino del gran Caribe”, manifestó.



Así, ella lo que ve es una gran oportunidad o un gran reto de del territorio atlanticenses en trabajar por ser faro de desarrollo económico y cultural que permita generar mayores flujos de capital ciudad-Departamento.



De esta manera, a su juicio, es que se genere empleo, dinámica comercial, turismo, intercambio de conocimiento y mayores oportunidades a la población.



Esas necesidades y otras tendrán que abordar los representantes a la Cámara elegidos por el Atlántico en las elecciones del 11 de marzo, de acuerdo con la óptima de Probarranquilla.

Otros aspectos

Entre tanto, para el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Ricardo Plata, la mejora en la movilidad pasa por ampliar el sistema integrado de transporte en Barranquilla, a través de la figura que sea más conveniente porque es la única solución que se conoce en el mundo.



“Puede ser en carril exclusivo, en sistema subterráneo, de superficie o el de trenes livianos, pero que se mejore lo que tenemos, porque ya no se pueden anchar más calles, y eso sale demasiados costoso”, señaló.



En cuando a la inseguridad, más allá del incidente que ocurrió con la estación de Policía de San José, barrio en el sur de la capital del Atlántico, que es un asunto excepcional, es claro que hay deterioro y por ello los organismos locales y departamentales, con el apoyo de los nacionales deben replantear sus políticas.



Y en cuanto a la cultura ciudadana, debe recuperarse sobre el entendido de que lo que es de todos es de cada uno, y no como pasa hoy, que lo que es de todos no es nadie.

“Si uno ve a alguien mal parqueado y se le dice, la respuesta suele ser: ¡Hey: esta calle no es tuya!!! Y resulta que sí: es de todos”, concluyó Plata Cepeda.



