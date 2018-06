Green Net, proyecto barranquillero que cuida el medio ambiente

Green Net, que en español sería ‘Red Verde’, es un proyecto que busca concientizar a las personas sobre el cuidado del medio ambiente, mediante el buen manejo de los residuos sólidos que se encuentren en la casa, el trabajo, en la calle.



Lo que se quiere lograr con el proyecto es que el plástico, el papel, etc., el material no orgánico, no llegue a los vertederos sino saber separarlos para que sean reprocesados y entren de nuevos al ciclo de producción.

Foto: Johon Achipiz

El proyecto está liderado por Johon Achipiz García y Alberto Baena, ambos de 22 años, y quienes están cursando su último semestre de ingeniería industrial en la Universidad del Atlántico de Barranquilla.



Según el estudiante, la idea de este proyecto nace en el 2017, a partir de ver qué tan acelerada está la contaminación en el planeta, la muerte continua de la biodiversidad y el poco interés que muestran las personas para el cuidado de éste.



“Me prometí no quedarme con los brazos cruzadoz y esperar que todo vaya acabando día a día, sino empezar a construir una idea un proyecto, el cual aportara un grano de arena para la construcción de un mejor cuidador para el planeta, estoy plenamente convencido que si todos ponemos de nuestra parte en el cuidado del planeta, podemos salvar al planeta y revertir los desalentadores pronósticos que hay para éste en años próximos”, sostiene el estudiante Johon Achipiz.

Foto: Johon Achipiz

El proyecto, que actualmente tiene alianzas con los colegios Institución Educativa Meira Delmar y la Institución Educativa Lestonnacen de Barranquilla, en los cuales dan charlas acerca del cuidado del medio ambiente y la separación de residuos, se sostiene con recursos propios, pero tiene la puerta abierta para cualquier empresa que esté dispuesta a colaborar con la causa.



“Lo más relevante del proyecto es que se está consolidando. Las alianza con algunas instituciones educativas de la ciudad, ha logrado que nos posiciones como un grupo que busca sembrar en la sociedad una cultura amigable. Queremos hacer todos los aventos que sean necesario, pero lastimosamente no contamos con tanto apoyo económico para realizarlos, sin embargo, estamos agradecidos con los colegios, pero queremos que lleguen más alianzas para hacer el proyectos más grande”, afirmo.



Finalmente, los estudiantes afirman que no es fácil lo que se está haciendo, pero que cada día encuentran más motivos para que se consolide este proyecto, que lo único que busca es que las personas cuiden el medio ambiente, porque si no lo ahcemos nosotros mismos, no lo van a hacer otros.



“Queremos que seamos muchos aquí, que aunque parezca ilógico, se puede detener el daño que le estamos causando al medio ambiente, así que todos pueden venir y ayudarnos a ser más grandes”, concluyó.



Para mayor información, seguir la cuenta de Green Net en Instagram: @greennetorg