Gobernadores piden más atención a doble calzada Barranquilla - Ciénaga

La fuerza de la brisa ha hecho que el mar arrase con el enrocado que protege el kilómetro 19 de la carretera Barranquilla–Ciénaga, lo que provocó una vez más la reacción de los gobernadores del Magdalena, Rosa Cotes, y Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, quienes reclamaron la intervención urgente del Gobierno Nacional.



El problema, que no es nuevo, se complicó esta semana tras una marejada que golpeó la zona costera del departamento del Magdalena, ocasionando inundaciones en el corregimiento de Tasajera, jurisdicción de Puebloviejo, y el municipio de Ciénaga.

Este tramo de la vía también sintió la fuerza del oleaje que bañó la carretera y arrastró piedras, provocando pánico entre conductores que pasaban por la vía.



“El enrocado debía ser algo temporal; la solución es la construcción de una nueva vía con las especificaciones ambientales necesarias para que no haya afectación a la flora y fauna de la Ciénaga Grande de Santa Marta y las poblaciones cercanas”, dijo Cotes, y recordó que esa medida preventiva que se realizaría por seis meses lleva dos años.



“Lo que genera unas inversiones continuas que no proveen soluciones definitivas”, subrayó la mandataria.



Por su parte, Verano de la Rosa agregó: “Necesitamos que se agilicen los diseños para proceder a tramitar las licencias ambientales y a partir de allí elaborar un esquema financiero con el concurso del Gobierno Nacional, el Ministerio de Transportes y la ANI, que permita tener una carretera que nos haga competitivos”.



La propuesta existente consiste en construir un viaducto del kilómetro 15 al 40, lo cual permitiría el libre desarrollo del ecosistema en este tramo del parque vía Isla de Salamanca.



En su concepto, se debe hacer un proceso bien estructurado teniendo en cuenta que el diseño planteado tiene un alto costo; además, el recaudo del peaje no es suficiente para financiar la obra.



“La alternativa tiene que ser similar a lo que se ha hecho en la vía Cartagena–Barranquilla a la altura de la ciénaga de La Virgen, es decir, un viaducto que es 20 veces más costoso que una carretera normal, y no sería suficiente con el recaudo de un peaje, necesitamos el respaldo del Gobierno Nacional”, afirmó Verano.



Los mandatarios coinciden en que una fractura de la vía traería consecuencias nefastas para el tránsito de vehículos que movilizan productos con destino a exportaciones.



