Gobernadores de la Costa piden adición al presupuesto escolar

Una reunión en el Ministerio de Educación para el próximo martes servirá para concretar la solicitud de los gobernadores y secretarios de Educación de la Costa de que se agreguen 150.000 millones de pesos al presupuesto que financia la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Los mandatarios de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena y Sucre se mostraron preocupados en una reunión con la ministra de Educación, Yaneth Giha, en la que les anunció que el presupuesto del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para 2018 será el mismo utilizado en el presente año.



Se molestaron al conocer que el año entrante contarán con el mismo presupuesto de 1 billón de pesos del 2017 para el funcionamiento del PAE en los 32 departamentos del país.



“Hemos tenido una buena conversación con los gobernadores. Escuchamos atentamente sus preocupaciones que también son las nuestras y queremos hacer un ejercicio juicioso e individual con cada uno de los departamentos para ajustar la estrategia del PAE, según la disponibilidad presupuestal de cada territorio y el aporte de la Nación”, dijo Giha.



La Ministra de Educación agregó que en esa entidad existe toda la voluntad para seguir gestionando, junto con los gobernadores, recursos adicionales ante el Ministerio de Hacienda.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, explicó que los mandatarios, en una posición sólida y unificada, expusieron a la Ministra la preocupación por el futuro del PAE en la región Caribe por ser un programa que transfirieron a los territorios sin recursos.



Verano insistió en que tanto él como los demás mandatarios salieron “muy preocupados” de la reunión al no recibir financiamiento total por parte del Ministerio.

“La región Caribe necesita por lo menos $ 150.000 millones más. Lo que se tiene que hacer es un reajuste y la propuesta sería que los estudiantes que van a jornada única tengan un almuerzo completo, y que los que no van a esa jornada tengan un suplemento alimenticio, ya que el programa está desfinanciado”, dijo Verano.



El Gobernador del Atlántico consideró que los ajustes planteados inicialmente por el Ministerio de Educación dejarían al PAE con menor cobertura y “la idea es garantizar que nuestros niños continúen recibiendo la ración alimentaria para evitar la deserción escolar”.



Aseguró también que “el común denominador en los departamentos es que los gobernadores hemos tenido que descontar recursos de otras fuentes para poder responder con el PAE”, comentó Verano.



El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, manifestó que quieren “ponerlos (a los mandatarios) como los villanos”.



“Parece que no hay solución y hemos decidido escalar esta discusión al más alto nivel: Ministerio de Hacienda y Presidente de la República. Pero lo que le hemos dicho a la Ministra es que el programa siempre ha sido una herencia no deseada y lo más complejo es que el único responsable es el departamento. Por eso planteamos devolver el programa o disminuir la cobertura”, reiteró Turbay.



