Fiscal General llama a víctimas de violador de menores a que denuncien

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, lamentó que se haya extendido por tanto tiempo el proceso por abuso sexual a menores de edad en contra de Juan Carlos Sánchez Latorre, a quien se le ha llamado el 'Lobo Feroz', y quien fue detenido en Venezuela.



“Lamentablemente estos son los tiempos que he venido denunciando a lo largo de todo el país. Casos como este piden una acción rápida de la justicia”, dijo Martínez en su última visita a Barranquilla, el pasado miércoles.

Además, hizo un llamado a que las víctimas se acerquen a las dependencias de la Fiscalía a instaurar denuncias en contra de Sánchez, para que de esta manera se recopilen evidencias que sirvan para continuar con el proceso y judicialización.

Aseguró que “si no hay testigos, no hay condenas, no avanzan los casos. Desde 2016, hemos pedido a la Policía Judicial apoyo para la reconducción de los testigos para que asistan a las diligencias”.



La investigación en contra de Sánchez es llevada a cabo por la Fiscalía 251 de Bogotá desde el año 2008, cuando fue denunciado por dos menores de edad por abuso sexual. Sin embargo, esos dos testigos no se presentaron a declarar en contra del individuo al juicio que se trató de llevar en ese entonces en Barranquilla.



El accionar de Sánchez consistía en sobornar a niños entre los 11 y 15 años en un local de videojuegos ubicado en el centro comercial Metrocentro, en el sur de Barranquilla, a quienes les ofrecía dinero para llevárselos a un motel en el centro de la ciudad, donde procedía a accederlos carnalmente, grabarlos y fotografiarlos mientras lo hacía, para luego distribuir el material vía correo electrónico por personas en otras partes del mundo.



Hasta el momento, las autoridades tienen conocimiento de 276 casos de menores abusados por el ‘Lobo Feroz’, sin embargo especulan que la cifra ascienda a 500 víctimas.



ELIANA AVENDAÑO SOLÍS

Para EL TIEMPO

BARRANQUILLA