Con Fiducia buscan blindar recursos de la Uniautónoma

A su arribo a Barranquilla en la mañana de este miércoles. La ministra de Educación, Yaneth Giha, anunció que a Ramsés Vargas Lamadrid no le fue concedida una licencia no remunerada de 45 días, que pidió como rector de esa universidad y que por lo tanto se desconocía a su encargado y este debía regresar de inmediato de Estados Unidos, a donde viajó con el pretexto de que se iba a poner al frente del cierre de la sede de esa alma mater en Miami.

El Consejo Directivo no autorizó la solicitud que, según la ministra, fue calificada como “inadmisible y absurda”.



Giha expresó que no tenía presentación que Vargas Lamadrid haya tomado la decisión de salir de Colombia tramitando la licencia ante la Sala General cuando tenía que hacerlo ante el Consejo Directivo de la Uniatónoma.



“Conocimos que la inspectora In Situ mandó una comunicación en la que decía que no lo consideraba conveniente, de hecho, que el rector se ausentara ante una crisis en la que está la universidad en este momento era lo más desacertado. Después de esta comunicación el rector le escribió un correo en la que le decía que dada esa comunicación él retiraba esa solicitud y volvería a Barranquilla a la mayor brevedad”, explicó la ministra.

Medidas de salvamento

Por otro lado, la ministra enfatizó en la puesta en marcha de una medida de salvamento que consiste en la constitución de una fiducia para el manejo de las rentas de la universidad en donde deberán ser recaudados y depositados todos sus recursos.



Con lo anterior, entre otros efectos, los dineros que actualmente se encuentran en los distintos patrimonios autónomos constituidos como fuentes de pago de las obligaciones bancarias deberán devolverse a la universidad; además, los recursos depositados en dicha fiducia serán inembargables y se aplicarán en un orden que garantice, como primer lugar, los gastos operacionales de la Institución.



En un comunicado titulado 'Se avizora luz al final del túnel para Uniautónoma', la universidad consideró que "con la ejecución de esta medida contaremos con un mejor flujo de caja que nos permitirá cancelar, en el menor tiempo posible y en primer lugar, las acreencias laborales y prestacionales de nuestros docentes y funcionarios administrativos".



Entre tanto, los estudiantes y demás de la comunidad estudiantil, continuaron con el paro de actividades y las manifestaciones pacíficas en las afueras de la Uniautónoma.



Un grupo de estudiantes aprovechó la visita del presidente Juan Manuel Santos quien estuvo en la puesta en funcionamiento del Megacolegio Villas de San Pablo, con el fin de contarle al mandatario la situación que se vive dentro de la universidad Autónoma.

Barranquilla.