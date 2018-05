Estragos de lluvias en Barranquilla

Vanexa Romero/EL TIEMPO

En la carrera 42 con calle 32, centro de Barranquilla, los peatones transitan con dificultad por entre las obras de peatonalización en el lugar. El Consejo Distrital de Gestión del Riesgo hizo un llamado a la ciudadanía a que adopte medidas de precaución necesarias para no poner en peligro la vida, especialmente no cruzar los arroyos, no echar basuras en los cauces y mantener en buenas condiciones los muros y paredes de las viviendas, teniendo en cuenta que nos encontramos en temporada de lluvias.