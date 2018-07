En un año estará listo el nuevo puente Pumarejo de Barranquilla

El Ministro de Transporte, Germán Cardona, anunció que las obras del Puente Pumarejo serán entregadas en un año.

Así lo dio a conocer tras hacer un sobrevuelo la tarde del domingo por esta megaobra, y por la Circunvalar de la Prosperidad, al igual que un recorrido por el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.



El funcionario estuvo acompañado por el Viceministro de Transporte, Andrés Chaves, el Director de Invías, Carlos García y el Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Dimitri Zaninovich.

La buena noticia es que los contratistas de esa obra aceptaron los inconvenientes y ellos tienen la responsabilidad de entregar esas obras en un año. FACEBOOK

TWITTER

"Tuve la oportunidad de inspeccionar las obras del Puente Pumarejo. Este Gobierno consiguió los recursos para esa obra, pero lamentablemente no se pudo entregar por unos problemas ya conocidos por todos y hubiésemos querido entregarlo ahora. La buena noticia es que los contratistas de esa obra aceptaron los inconvenientes y ellos tienen la responsabilidad de entregar esas obras en un año. Será otra obra muy importante para Colombia”, afirmó el ministro Cardona.

Visitó otras obras

Tras realizar una inspección a diferentes obras en Barranquilla, el Ministro aseguró que el Gobierno ha cumplido con esta región, como por ejemplo la modernización del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.



“Todavía los barranquilleros no se alcanzan a imaginar lo que van a tener. Ya hicimos todas las obras del lado aire, estamos en este momento trabajando en las obras del lado tierra, se está haciendo la ampliación de la terminal, una nueva estación de bomberos, terminal de carga, con equipos nuevos y, falta apenas unos pocos recursos para habilitar una vía, algo que ya está garantizado por parte del Ministerio de Transporte ante la Aeronáutica Civil”, agregó Cardona.



El Ministro finalizó su visita a la ciudad de Barranquilla asegurando que en pocos días termina su gestión al frente del ministerio y se va con la satisfacción del deber cumplido.

}

“En el departamento del Atlántico no se había realizado una inversión en infraestructura como la que se hizo en este gobierno. Se superaron momentos difíciles como en 2011 con el Fenómeno de la Niña, donde hubo inundaciones, el rompimiento del Canal del Dique, pero todo se logró solucionar. Barranquilla es una de las ciudades de Colombia que más beneficio ha recibido. Con sentimiento de cariño les digo hasta luego, volveré pero no como funcionario sino como visitante”, puntualizó Cardona.