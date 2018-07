En Soledad escarbarán las basuras para ver quien  ensucia la ciudad

El municipio de Soledad activó el ‘bloque de búsqueda’ de ciudadanos que arrojan la basura en espacio público o que sacan los desechos en horarios no autorizados.



El anuncio lo hizo director del Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad (Edumas), Fernando Valencia, explicó que se hace necesario que la ciudadanía entienda que no debe sacar la basura en los días que no circula el camión recolector pues ello genera contaminación ambiental.

“El bloque de búsqueda conformado por Policía, Secretaría de Gobierno, la empresa Inter-Aseo y Edumas se encuentra activo desde este momento y el objetivo es contrarrestar la mala conducta de algunos ciudadanos, que siguen buscando a terceros para que les boten los residuos en las esquinas de la ciudad”, explicó Valencia.

El funcionario aseguró que se han detectado que descargan de residuos en algunos sitios de Soledad que provienen de establecimientos comerciales, especialmente de vendedores de comidas rápidas, que, tras el cierre del establecimiento, arrojan los sobrantes en las esquinas más cercanas..“Vamos a trabajar con la Policía y hasta escarbaremos en las bolsas de la basura para imponer el comparendo ambiental”.



Los ciudadanos que quieran denunciar a las personas inescrupulosas que arrojan basura en el espacio público, pueden llamar a los teléfonos: 3841446-3927825- y 3841432 o dirigirse a la sede de Edumas, ubicada en la carrera 23A No 80-05, barrio Los Almendros.