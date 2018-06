Estarían camuflando droga en mangos para meterla a colegios de Córdoba

El secretario de Gobierno del municipio de Cereté, Pedro Reza García, denunció que los mangos biches que los estudiantes de algunas instituciones educativas consumen en horas de descanso, estarían infectados de drogas alucinógenas a cambio de sal.

El funcionario señaló que ya fueron detectados dos casos en los que los estudiantes alertaron a los profesores sobre los efectos y cambios que sienten en el paladar tras consumir la fruta con la sustancia blanca.



“En uno de los casos, el mismo rector del colegio probó la sustancia y le pasó lo mismo que a los jóvenes, se le durmió la lengua como si esa extraña sal tuviese un ingrediente distinto. Estamos, investigando este tema”, precisó el funcionario.

En uno de los casos, el mismo rector del colegio probó la sustancia y le pasó lo mismo que a los jóvenes, se le durmió la lengua como si esa extraña sal tuviese un ingrediente distinto FACEBOOK

TWITTER

Otro caso también fue denunciado por un profesor quien experimentó una sensación extraña cuando el estudiante lo alertó sobre el mal sabor del mango.



La situación podría estar ocurriendo en por lo menos 12 planteles educativos de Cereté, donde según Reza, se están presentado problemas con el consumo de drogas por parte de estudiantes.



“La situación es muy crítica a raíz de la droga, es un problema social que debemos enfrentar y por eso hemos desarrollado la estrategia ‘Pellízcate’, que no es más que un llamado a revisar el tema de educación en los hogares, además del trabajo en equipo que debe hacerse con las instituciones”, precisó el secretario de Gobierno.



Sin embargo, el hecho aún no cuenta con respaldo científico que demuestre que en realidad se trata de drogas alucinógenas, por cuanto no se ha podido realizar una prueba de laboratorio ya que los mangos supuestamente infectados fueron botados por los profesores.

De la misma forma, dijo que tienen focalizados y priorizados 12 barrios que están atrapados por el microtráfico y consumo de estupefacientes.



Todos esos problemas, con estadísticas y propuestas de implementación de políticas públicas, serán presentados a la Gobernación de Córdoba en busca de apoyo institucional.



Tras la alerta lanzada por el secretario de gobierno de Cereté, el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Carlos Rojas Pabón, dijo que conformará un equipo especial de investigadores para tratar de establecer el origen del tema y verificar si en realidad existen redes de distribución menor de sustancias psicoactivas.



Gudilfredo Avendaño Méndez

Especial para EL TIEMPO