La hipnosis clínica, un tratamiento efectivo para aliviar el dolor

En Barranquilla el número de personas que sufren de dolor crónico aumenta cada año. Ahora hay una nueva alternativa en la ciudad para aliviar estas aflicciones. Se trata de la hipnosis.



Una investigación realizada en el 2014 por la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor (Aced), analizó la prevalencia del dolor crónico y encontró que afecta al 46 por ciento de las personas en el país.

Según la International Association for the Study of Pain el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o no con un daño tisular, real o potencial.



Existen diferentes tratamientos para lidiar con el dolor, que van desde el uso de fármacos recetados, hasta la hipnosis clínica. Esta última, aplicada a través de la psicoterapia, se ha convertido en un tratamiento efectivo para aliviar el dolor. A diferencia del uso de los fármacos, este tratamiento no tiene efectos colaterales y ha registrado un 80 por ciento de resultados efectivos.



La doctora Mayra Mendoza Torres, egresada del programa de Psicología de la Universidad del Norte y del máster en psicoanálisis de la Universidad de Buenos Aires, explica que utilizando el estado hipnótico, el ser humano logra acceder a sus recursos más inconscientes y a la motivación necesaria para usarlos.



Ella, desde su experiencia personal, cuenta lo que ha sido lidiar desde hace 17 años, con un dolor crónico producido por una mala intervención quirúrgica. La diferencia es que ahora, a pesar de tener el dolor, sabe cómo lidiar con él.



Dentro de los múltiples tratamientos que probó para dejar de sufrir los molestos dolores de su espalda, el más efectivo fue la intervención a través de la hipnosis, como complemento al tratamiento del dolor. La Dra. Mercedes Corti fue su terapeuta, quien era miembro del equipo de dolor del Dr. Roberto Wortley.



"Fue tan efectivo que me involucré hasta el punto de interesarme en estudiarlo y fue ahí cuando decidí dedicarme a fondo a la psicología del dolor. Fui entrenada en el la hipnosis como tratamiento para el dolor por la Dra. Ana María Corrao y la Dra. Mercedes Corti." afirma la Dra. Mendoza.

El dolor es comunicable.

El tratamiento

“El dolor es comunicable, tanto, que se sabe de él a través del lenguaje verbal y no verbal. Hay quienes lo expresan a través de palabras o sonidos claves o, quienes por el contrario con las expresiones dan a conocer su estado”, afirma Mendoza Torres.



Muchas personas puede que no sean conscientes de la magnitud de su dolor. Por eso, el lenguaje cumple un papel importante en el descubrimiento de dolencias. Así es como se puede confiar que después de expresar lo que siente, la experiencia irá cambiando.



Los pacientes que decidan tratarse con la hipnosis podrán obtener múltiples beneficios, como el aumento de la tolerancia, cambiar la percepción del cuerpo, transformar los miedos, tensiones, fantasías y expectativas en herramientas útiles al proceso del alivio.



El paciente es perfectamente consciente de lo que el psicoterapeuta le dice y además tiene control de sí mismo todo el tiempo.



Las terapias se desarrollan a través de sesiones. La primera sesión es de dos horas y se lleva a cabo la recolección de información y evaluaciones del paciente, lo que ocupará una hora y media y en esa última media hora se inicia la relajación profunda o hipnosis. La próxima sesión a la que asista el paciente será de una hora.



“Cada vez que la persona viene a su sesión experimenta sensaciones diferentes, porque todos los estímulos los recibe según cómo se sienta. La idea de este tratamiento es llevar a la persona al punto en el que pueda separar el dolor de su vida”, concluye Mayra Mendoza.



Betsabeth González R.

Especial para EL TIEMPO

BARRANQUILLA.