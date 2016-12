Aplazan evento de recibimiento a la ganadora de La Voz Teens

El evento que se tenía preparado para recibir a la cantante Caliope, ganadora de La Voz Teens, fue aplazado luego de que la madre de la joven lo pidiera ante el temor de que terminara en un enfrentamiento de pandillas de 7 de Abril y Conidec.

“Yo le pido a todos que no quiero problemas. No quiero ver a nadie malogrado por el triunfo de mi hija porque si va a haber problemas, entonces no la dejo participar”, dijo a Blu Radio Mery Mattos, la madre de Carol Dayana Mendoza Mattos, más conocida como Caliope, quien se ha convertido en un fenómeno de popularidad tras su participación en el reality de Caracol.

Fanáticos de esta nueva figura de la canción tenían planeado montar una tarima para rendirle homenaje por su triunfo en el concurso, pero no en 7 de Abril, el barrio donde vive la joven de 17 años, sino en Conidec.

Sin embargo, los problemas de seguridad y la imposibilidad de conocer a ciencia cierta la hora de llegada de Caliope, provocaron que el evento fuera cancelado.

Según la madre de la joven promesa de la canción, que deslumbró a los televidentes colombianos con la potencia y los matices de su voz, los menores de ambos barrios, pertenecientes a la localidad Metropolitana de Barranquilla, tienen constantes enfrentamientos por “fronteras imaginarias”.

La llegada de Caliope procedente de Bogotá se ha convertido en un acontecimiento en su barrio y en todo el sur de la ciudad, donde la esperan con pancartas y mucho entusiasmo.

El secretario de Gobierno del Distrito, Clemente Fajardo, al confirmar que el acto de recibimiento fue cancelado, dijo que la Alcaldía prepara un reconocimiento a la nueva artista, que formó parte de las Casas de Cultura.

Caliope integró el equipo de Goyo, la vocalista de Chocquibtown, quien se convirtió en su amiga y mentora.

