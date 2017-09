Siderúrgica mexicana anuncia que no invertirá en Barranquilla

04 de septiembre 2017 , 11:55 a.m.

En un aviso de prensa en la edición de este lunes del diario El Heraldo de Barranquilla, la empresa mexicana Deacero, que junto a la colombiana Organización GYJ construye una planta siderúrgica en el corregimiento de Juan Mina, informó que luego de tres años de gestiones en la capital del Atlántico, y de adquirir un terreno de 34 hectáreas, las directivas con sede en Monterrey, México, decidieron no seguir invirtiendo en la ciudad.

La decisión de la empresa extranjera obedeció a que no se le garantizaría la instalación de conexión eléctrica por parte de la empresa Transelca.



Ante la noticia, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció que se harán los esfuerzos para que se reverse la decisión.



El mandatario recordó que por ubicarse en ese corredor industrial, Deacero está exonerada del pago de impuesto Predial por un término de diez años, como en su momento lo firmó la exalcaldesa Elsa Noguera.

Transelca aclara

Sin embargo, Transelca, a través de un comunicado de prensa, aclaró "que el acceso de un usuario no regulado al Sistema de Transmisión Nacional -STN, es un derecho contemplado en la Ley 142 de 1994. Por lo tanto, el usuario es responsable de gestionar su aprobación y construcción".



La empresa agregó que "en atención a la solicitud de conexión al Sistema de Transmisión Nacional -STN, de la empresa DeAcero Colombia S.A.S, Transelca emitió concepto de viabilidad técnica de la conexión, en octubre de 2013"..



Y continuó aclarando que "en abril de 2014, Transelca manifestó a Deacero Colombia S.A.S. su interés en participar en el desarrollo del proyecto, mediante la construcción de los activos de conexión en la subestación Nueva Barranquilla. En junio de 2014, la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, aprobó la conexión de las instalaciones de la siderúrgica al STN en la subestación Nueva Barranquilla".



Por último, Transelca sostuvo que ha mantenido su interés en el perfeccionamiento del acuerdo que permita la conexión de Deacero Colombia S.A.S. al Sistema de Transmisión Nacional -STN en la subestación Nueva Barranquilla.



Guido Nule, gerente general de Transelca, agregó a medios de comunicación que se ha reunido de manera permanente con representantes de Deacero.



“Los hemos atendido, les hemos presentado propuestas, fórmulas para conectarse con el sistema eléctrico nacional, es el trámite normal que se realiza con cualquier industria que quiera ubicarse en la ciudad”, dijo.



En el aviso de prensa, Deacero explica que ya había adelantado la contratación de todos los estudios técnicos y de ingeniería y que después de haber obtenido el plan parcial urbano-industrial, “hasta el momento no se ha logrado este propósito, por que los accionistas en junta especial en la ciudad de Monterrey, México, han desistido de continuar con el proyecto”.



A finales del año pasado, el gobernador del Atántico, Eduardo Verano, advirtió que el proyecto de construcción de la siderúrgica Deacero estaba aguantado porque no se definía la instalación de la infraestructura energética.



La línea de energía para una obra de esta magnitud debe ser de 220.000 voltios, con torres de 16 metros de alto y 2 de ancho, con servidumbre o espacio idóneo donde instalarse.



Entre las opciones que se han contemplado está la de colocar las torres en el separador de la nueva vía a Juan Mina.



Según Verano, han sido seis meses de discusión y análisis de este tema, estudiandose otras posibilidades de ubicación como el municipio de Sabanalarga, donde llega la energía a 220.000.

