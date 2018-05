Reportan un menor desaparecido tras fuerte aguacero en Barranquilla

En la búsqueda de un menor de 16 años con síndrome de Down, quien cayó accidentalmente al arroyo San Juan, en el suroccidente de Barranquilla, continúan los organismos de socorro tras el aguacero que, durante varias horas, azotó la ciudad y parte de su área metropolitana.



Tras una reunión del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo, la Alcaldía de Barranquilla y demás organismos dispusieron las acciones para atender las emergencias, entre ellas, el arrastre de al menos 40 vehículos por las corrientes de los arroyos.

Según el informe de monitoreo de lluvias que realiza Pluvial.co, con el apoyo de la Universidad del Norte, en varios puntos de Barranquilla se registraron niveles de precipitaciones por encima de los 80 milímetros, especialmente en Chiquiquirá, La Victoria, Ciudadela 20 de Julio y el municipio de Soledad.



El reporte de emergencias indica que los sectores más afectados por la lluvia torrencial fueron: carrera 43, carrera 38, carrera 50, zona de influencia de la canalización del arroyo de la carrera 21, los barrios San Luis, San Carlos, Villa San Carlos, Simón Bolívar, La Luz, La Chinita, Rebolo y Ciudadela 20 de Julio, indicó la jefe de la Oficina Distrital de Gestión del Riesgo, Ana Saltarín.



Tres máquinas especializadas del Cuerpo de Bomberos, la 31, la 32 y la 28, cada una con su cuadrilla, acudieron a atender emergencias y apoyar a las personas afectadas en los diferentes puntos, lo mismo que 20 unidades de rescate de la Oficina Distrital de Gestión del Riesgo, 12 unidades de la Cruz Roja y 25 voluntarios de la Defensa Civil.



El jefe de la Oficina Distrital de Seguridad y Convivencia, Yesid Turbay, informó que en la carrera 3D entre las calles 23 y 24, barrio Simón Bolívar, 12 familias resultaron afectadas con daños en los techos, paredes y enseres, lo mismo que 10 familias afectadas por inundación y desplome de techos y paredes.



La Secretaría de Salud y su personal de apoyo atendieron las emergencias ocurridas en el Camino Simón Bolívar, desde donde se trasladaron 3 pacientes al Camino Adelita de Char mientras se normaliza la situación.



Asimismo, la Secretaría de Tránsito acudió con grúas y personal de apoyo para restablecer el tráfico vehicular luego de una emergencia ocurrida en el sector de la carrera 43 a la altura de la calle 50 y en la carrera 38 con la calle 52.

Los orientadores también fueron desplegados en la calle 59 con carrera 54, en donde el aguacero provocó un hueco que comenzó a ser reparado.



El secretario distrital de Obras Públicas, ingeniero Rafael Lafont, explicó así el comportamiento de los arroyos que se encuentran en obras de canalización:

“El arroyo Felicidad tiene dos afluentes, uno que viene de 7 Bocas, en la carrera 41 con calle 63B y baja por la carrera 43 hasta las calles 51 y 50; y el otro que viene de la calle 54 con carrera 38 y pasa por la calle 51 con carrera 43. En este punto se encuentran los dos afluentes y sigue la mayor parte por la calle 51 hasta la carrera 44 donde ya está canalizado hasta el arroyo La María y el caño de Las Compañías. Actualmente la canalización de este arroyo está ejecutado hasta la calle 51 con carrera 44 y seguirán los trabajos hasta la carrera 43 con calle 54, una vez se haga la conexión en este punto desaparecerá el arroyo que pasa por el sector de Parque Central”.

Inundaciones en Barranquilla Inundaciones en Barranquilla En la carrera 43, en cercanías a la Universidad del Atlántico, sede centro, se registran que unos 17 automotores quedaron atrapados.

Inundación en Barranquilla Inundación en Barranquilla Las emergencias más grandes se presentaron en la calle 51 con carrera 43, barrio Recreo, donde dos automóviles cedieron ante las aguas.

Los informes de la Secretaría Distrital de Obras también indican que el comportamiento de las obras de canalización fue satisfactorio en el sector de la carrera 20 con calle 38, en donde no se presentaron contratiempos.



En el sector del arroyo de la carrera 21 varias viviendas resultaron afectadas con muros caídos y daños en terrazas, en la 38C con carreras 18 y 19.



En el arroyo Hospital, sector de la carrera 35 desde la calle 28 hasta la calle 21, un vehículo fue arrastrado por la corriente.



En los frentes de trabajo de la canalización del arroyo de la 65 se presentaron daños menores, lo mismo que algunos hundimientos en la carrera 54.



El Consejo Distrital de Gestión del Riesgo hizo un llamado a la ciudadanía a que adopte medidas de precaución necesarias para no poner en peligro la vida, especialmente no cruzar los arroyos, no echar basuras en los cauces y mantener en buenas condiciones los muros y paredes de las viviendas, teniendo en cuenta la temporada de lluvias.



Para atender este tipo de situaciones, el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo cuenta con el apoyo de equipos de la Oficina de Gestión del Riesgo, de la Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil.



Se está realizando un censo para determinar el número de viviendas afectadas y proceder a la entrega de las ayudas correspondientes.



BARRANQUILLA