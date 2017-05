Cortes de luz a barrios de la Costa

02 de mayo 2017 , 12:18 a.m.

Según Electricaribe, a partir de las 7 a. m. de este martes se suspenderá el servicio de energía en 20 barrios subnormales del Caribe, que reportan mora en el pago del recibo.



A través de racionamientos se limitará el servicio de energía en estos sectores entre las 7 a. m. y las 3 p. m. La medida, que va a afectar a unas 12.000 familias en los departamentos del Atlántico, Magdalena, La Guajira, Cesar, Córdoba y Sucre, es una especie de control sobre las mismas comunidades con consumos que están por fuera del promedio normal.

El director comercial de Electricaribe, José Rodrigo Dajud Durán, explicó que en la Costa hay 1.519 barrios subnormales que hoy adeudan 6.039 millones de pesos y consumen 80 gigas al mes, un 10 por ciento de la demanda de consumo de Electricaribe, que equivale a un promedio de facturación mensual de 32.000 millones de pesos (el porcentaje de recaudo en estas comunidades no supera el 20 por ciento).



Dajud aseguró que a los habitantes de estos barrios se les darán herramientas, que consisten en talleres de energía, la entrega de bombillas ahorradoras y un programa de microcrédito, para que logren optimizar el consumo de energía y así cumplir con el pago de las facturas que les llega.



Además, el funcionario afirmó que se están buscando acuerdos con los alcaldes para ver si se logra entregar un aporte a la deuda de estas comunidades.



El senador barranquillero José David Name Cardozo (‘la U’) pidió al presidente Juan Manuel Santos que reverse la orden. “Les están dando la razón a los españoles que manejaban la empresa, a ellos no los dejaron pero como la intervención está hoy en manos del Gobierno sí es urgente dejar sin luz a los pobres de la región”, subrayó.



