Elección de decanos en Uniatlántico, ‘papa caliente’ del rector

La elección de los 10 decanos de facultades de la Universidad del Atlántico, que será este 23 de marzo, se le convirtió en una verdadera ‘papa caliente’ al actual rector Carlos Prasca, quien ya está siendo acusado de supuestos favorecimientos a candidatos que no llenan los requisitos que ordena el proceso.



La Uniatlántico busca decanos para los programas de Nutrición y Dietética, Ciencias Económicas, Ciencias Jurídicas, Bellas Artes, Ciencias Básicas, Química y Farmacia, Educación, Ingeniería, Arquitectura y Ciencias Humanas.

El fin de semana, la representante del Presidente de la República en el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, Lourdes González Escorcia, hizo pública una carta de tres páginas en donde devela que entre los candidatos algunos, si bien pueden tener el perfil, no entregaron la documentación completa al Departamento de Talento Humano, lo que generará muchas dudas a la forma como se está llevando el proceso.



Cita como ejemplo el caso de Danilo Hernández quien se postuló como decano de la Facultad de Ciencias Económicas, “quien presentó experiencia administrativa con un certificado de revisor fiscal de una escuela de fútbol, no acredita el certificado de la Cámara de Comercio”.



La funcionaria llama la atención sobre los decanos de Arquitectura y Derechos, que aspiran a ser reelegidos, Wilson Annicharico y Lena Rodero, el primero cuenta con un doctorado no a fin con su pregrado, y la segunda no acreditó experiencia docente y su maestría es en educación.



Pero, sin embargo, González señala, que el Departamento de Talento Humano eliminó del proceso al actual decano de Ciencias Humanas, Fidel Llinás, quien también se presentó a la reelección, licenciado en Filosofia-Teología y doctor en Filosofía, “porque no son afines sus títulos. El mismo caso ocurrió en Nutrición y Dietética, con Liliana Morales porque no son afines sus títulos. Quien es eliminada a pesar de presentar todos los requisitos en su hoja de vida. ¿Cuáles son los criterios que priman?”, se pregunta la delegada del Presidente, quien le pide a Prasca, y funcionarios de la Universidad encargados del procesos de elección de decanos, transparencia en el proceso.



Si bien Prasca, a través de un comunicado, explicó que él no es quien designa, escoge o recomienda a sus amigos para tal designación, González le solicita que el Departamento de Talento Humano que está bajo su competencia, certifique los requisitos de cada uno de los aspirantes debidamente inscritos para el 21 de marzo sea entregado a los consejeros, el día antes de su publicación de los resultados.

Más denuncias

Por su parte, el representante estudiantil, Jonathan Camargo Moya, denuncia al rector Carlos Prasca de desconocer a profesores y estudiantes. “Ha llegado a la Universidad con un proyecto politiquero”, dice.



A su turno, el delegado de los profesores ante el Consejo Superior, Roberto Figueroa, asegura que en la lista que publicó Talento Humano se cometió fraude, al asegurar que el reporte que presentó aparecen participantes que no cumplían con los requisitos y se eliminan a otros que si cumplían. “¿Acaso es potestad de la administración tumbar un listado evaluado por una comisión de máximo órgano colegiado de la Universidad y presentar otro?”, sostiene Figueroa.



Ante las denuncias y críticas el rector Prasca ya salió a aclarar y demostrar la transparencia que le reclaman. Él mismo pidió la intervención de la Procuraduría.



BARRANQUILLA