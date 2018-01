'Si Eln está detrás de atentados se debe levantar mesa de negociación'

Este domingo se llevó a cabo la misa ofrecida en memoria de los cinco uniformados fallecidos luego del atentado a la Estación de Policía del barrio San José, en Barranquilla.

“De comprobarse que está el Eln detrás de estos atentados, creo que ya no hay más espacio para continuar en la mesa de negociación. Mientras se negocia, y hay cese al fuego, ellos aprovechan para asesinar cobardemente policías y civiles”, dijo el presidente del Congreso de la República, el senador barranquillero Efraín Cepeda Sarabia.

Cepeda hizo énfasis en que el Eln se ha burlado de los colombianos, y por eso la fuerza pública debe perseguirlos, sacarlos de sus madrigueras y apresarlos.



“Me parece que ese accionar del Eln no solamente es repudiable, es de lo más vil y cobarde que hemos podido ver”, manifestó.



Según el senador, el ataque a la Policía en Barranquilla no responde a los grupos de delincuencia común, según él, no tienen ni la técnica ni la sofisticación para cometer estos actos.



“Por supuesto que esperaremos cuál es la decisión final de los investigadores y las autoridades pero yo pensaría que la posibilidad de que sea el ELN es muy fuerte y debe haber de la misma manera una respuesta de la fuerza pública”, puntualizó Cepeda.



BARRANQUILLA