Región Caribe aumenta interés por la educación en el modo virtual

22 de marzo 2017 , 10:03 a.m.

Hasta indígenas de la etnia arhuaca, bajan cada sábado de la Sierra Nevada de Santa Marta para conectarse a un computador y acceder a la educación superior a través de los programas que ofrece el Politécnico Grancolombiano en su modalidad virtual.



La institución universitaria, con sede física en Bogotá y Medellín, que cuenta con el 33 por ciento de la población que en todo el país que accede a la educación virtual, estableció, a través de una investigación, que en la Costa Caribe se concentra una importante demanda de personas que quieren estudiar sin ingresar las aulas tradicionales.



Andrea Carmona, jefe regional de la Costa Norte del Polideportivo Grancolombiano, explicó que en Barranquilla, por ejemplo, el 49,2 por ciento de sus habitantes muestran un interés claro de estudiar una carrera profesional de la manera virtual.



Carmona enfatizó en que la amplia cobertura del servicio de Internet que existe en la

capital del Atlántico, los precios asequibles en las matrículas y el acceso sin tener que desplazarse, motivan a los estratos 1, 2 y 3 a inscribirse en programas técnicos, tecnológicos y profesionales, mientras que en el 5 y 6 la preferencia es por las especializaciones y maestrías.



“Con 31.000 estudiantes en la modalidad virtual somos la número uno en el país, pero hay que hacer énfasis en que los estudios en esta modalidad tienen la misma excelencia y calidad que los que se hacen de manera presencial, incluso, en los diplomas no se especifica sin el grado se obtuvo de una u otra manera”, destacó Carmona.

2.000 alumnos, la meta

De los 1.485 estudiantes que hay en la Costa accediendo a programas virtuales del Politécnico Grancolombiano, 500 son de Barranquilla. La idea es que al finalizar el año en curso sean más de 2.000 los estudiantes de toda la región inscritos.



Después de la capital del Atlántico, en población objetiva para ingresar a estudios superiores en la modalidad virtual, siguen Cartagena con el 47,8 por ciento y Santa Marta con el 38,4 por ciento.



“En el caso de Santa Marta observamos que es el estrato 3, el más alto, el que se interesa en mayor proporción por llevar a cabo estudios no presenciales. San Andrés es otro lugar que nos sorprende porque a pesar de tener la conectividad a Internet en un nivel bajo, cada vez tenemos más estudiantes de la Isla”, anotó la funcionaria.



Carmona concluyó que los servicios del Politécnico Grancolombia, de paso, le apuntan a cerrar la gran brecha que existe de estudiantes que al terminar sus estudios secundarios no ingresan a la educación superior. “Llegamos a lugares a donde la buena educación no llega”, dijo Carmona.



Andrés Artuz Fernández

Redactor de EL TIEMPO

Barranquilla.