Drama de hermanos por repatriación del cadáver de su madre

09 de noviembre 2017 , 09:25 a.m.

Desde que llegó el pasado domingo a Sorocaba, Brasil, Mario Alarcón asegura que en nada ha podido avanzar en el trámite para repatriar los restos de su madre, Milagros Pabón, magdalenense fallecida en esa población a causa de un infarto fulminante, el sábado 4 de noviembre.

Alarcón, también oriundo de Fundación (Magdalena), pero quien reside en Barranquilla, decidió hacer público ante los medios de comunicación de Colombia que ya se ha gastado más de 10 millones de pesos en la diligencia y todavía no ha recibido apoyo ni de la Cancillería ni del consulado para conseguir que le permitan traer las cenizas de su madre a la capital del Atlántico.

“Nos tocó las cenizas porque el cuerpo de mi madre permanece en un lugar similar a lo que en Colombia se conoce como Medicina Legal. Allí no fue conservado y ya está en avanzado estado de descomposición”, explicó.



En medio del dolor por haber perdido a su progenitora de manera repentina, Alarcón relató que lo primero que hizo al llegar a suelo brasilero fue acudir a la Cancillería, donde le dijeron que no había presupuesto para la repatriación, pero que solo debía acudir a una funeraria de manera particular, arreglar la cremación del cuerpo y luego podría llevar las cenizas a Barranquilla.

No estamos pidiendo dinero, solo que nos orienten ya que nuestra madre permanece en una mesa descomponiéndose cada día más

“No estamos pidiendo dinero, solo que nos orienten ya que nuestra madre permanece en una mesa descomponiéndose cada día más. Esto sin contar con lo costoso que está resultando este trámite sin que hasta el momento se nos de una luz de solución. Mi hermano se llevó registros civiles de los tres, partida de bautismo de mi madre, entre otros documentos”, manifestó Claudia Alarcón.



Antes del cierre de esta edición, Mario Alarcón le transmitió a su hermana, desde Brasil, que le habían exigido un documento en el que la occisa hubiera dejado constancia de que su voluntad en vida era la de ser cremada. Sin embargo, ayer obtuvo la orden para ese servicio, ahora espera por el trámite para poder traer los restos a Colombia. Milagros Pabón tenía 55 años y hace más de 20 años se residenció en Brasil donde se casó e hizo una vida como estilista. Falleció en un hospital donde cuidaba a su esposo enfermo.