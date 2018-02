‘¿Dónde está mi plata? Está en Miami’: estudiantes de Uniautónoma

La concentración a la que por redes sociales, estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla, convocaron en la Plaza de la Paz, y ayer se cristalizó con el fin de mostrar juntos su inconformismo ante malos manejos administrativos y financieros que han llevado a la institución universitaria a una graves crisis.



Luego, partieron en marcha hasta la Fiscalía, pasando por la sede de la Gobernación del Atlántico, ambos entes ubicados en el Centro de Barranquilla.

A la manifestación asistieron alrededor de 700 personas, quienes resaltan los colores amarillo y rojo, que identificaron a la institución por más de 45 años, pero que fueron cambiados por tonos azules a la llegada de Vargas al poder del plantel educativo.



“El objetivo de haber salido a la calle es llevar nuestra voz a toda la ciudad y decirle a todos cuáles son nuestras exigencias al Ministerio de Educación y al Ministerio de Trabajo por toda las situaciones que se están presentando en la universidad”, manifestó Yohanis Meléndez, estudiante de octavo semestre del programa de Comunicación Social y Periodismo.



El sentir común de los manifestantes es de rabia a impotencia. Además del atropello del que están siendo víctimas debido a la situación, protestan por la dignidad y el prestigio que ha perdido la Universidad Autónoma a raíz de toda esta problemática.



Varios profesores han sido despedidos de sus cargos por reclamar sus derechos, tal es el caso de Robin Jiménez, además egresado y quien prestó sus servicios a esta misma durante 26 años. Acerca de su caso en particular, dijo que siente “una compulsión de sentimientos. Hemos sufrido un impacto sicológico y emocional. He derramado lágrimas al interior del hogar porque no protestamos para inspirar lástima, sino a reclamar los derechos que nos hemos ganado como ciudadanos de bien”.



Los padres de familia también estuvieron presentes, defendiendo los derechos de sus hijos y por el esfuerzo económico que han hecho para brindarles educación y ayudarles a cumplir sus sueños.



“Queremos saber dónde está la plata que hemos pagado en efectivo en las matrículas de nuestros hijos, ¿Por qué no le han pagado a los profesores ni a trabajadores?”, cuestionó Yajaira Fiel, cuya hija cursa primer semestre de Psicología.

Ramsés Vargas pidió licencia y viajó a Miami

El ingeniero industrial Ricardo González Osorio, fue designado como rector encargado de la Universidad Autónoma del Caribe en reemplazo de Ramsés Vargas Lamadrid, quien pidió una licencia de 45 días.



La decisión fue informada por la Sala General de la Uniautónoma, que a través de un comunicado informó: “El rector de la Universidad Autónoma del Caribe Ramsés Vargas Lamadrid, informó que solicitará al Consejo Directivo una licencia no remunerada por 45 días. Esta petición está motivada en su determinación de tomar distancia de los asuntos administrativos de la universidad para permitir que avance el proceso de normalización de la institución”.



En el comunicado se dice que Vargas se encuentra en los Estados Unidos atendiendo el proceso de cierre definitivo de la sede de la UAC en Miami.



La información no fue tomada de buena manera por los estudiantes, profesores y trabajadores que desde hace una semana realizan protestas exigiendo al Ministerio de Educación que destituya a Vargas y a toda la directiva de la Uniautonoma, como consecuencia del ‘desangre administrativo y financiero’ en que se encuentra sumida la institución, hoy en paro.



Por su parte, la ministra de educación Yineth Giha, manifestó que este ente considera inconveniente otorgar la licencia de 45 días a Vargas, debido a la problemática que enfrenta la situación. “Es inadmisible, es absurdo, que un rector pida vacaciones en medio de la crisis. El ministerio puso en conocimiento de la Sala General que no lo consideraba oportuno y totalmente inconveniente”, señaló.



Los escándalos por el manejo administrativo de la universidad no cesan, y a medida que trascurren los días se van conociendo más detalles sobre irregularidades. Del informe que está preparando el Ministerio de Educación, dentro del proceso de vigilancia especial que cumple en la UAC, trascendió que Vargas recibía mensualmente un bono de 72 millones 800 mil pesos, además una beca por 84 millones, sumado al salario que mensualmente devenga por más de 67 millones de pesos.



Hace una semana, los docentes y alumnos de la facultad de Ciencias Sociales y Humanas tomaron la decisión de entrar en un cese indefinido de actividades, a lo que el resto de facultadas se fueron uniendo.



Los siete días de paro se han caracterizado por las manifestaciones dentro y en los alrededores del alma mater, con muestras artísticas se han hecho sentir tratando de llamar la atención de las autoridades y la sociedad en general para hacer visible la problemática que está viviendo el centro universitario.