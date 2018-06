26 conductores en estado de embriaguez durante festivo en Barranquilla

05 de junio 2018 , 08:03 a.m.

Un total de 26 personas fueron sorprendidas por las autoridades conduciendo en estado de embriaguez, durante el puente festivo de Cospus Christi en Barranquilla.



Aunque fueron 13 personas menos que en 2017, la Policía Metropolitana de Barranquilla, insistió en las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol y de la idea de algunos de persistir en la mezcla de estos dos factores tan disonantes.

Luis Zabaleta, comandante (e) de la Policía de Tránsito y Transporte de la Metropolitana de Barranquilla, explicó que aunque se hayan disminuido los indicadores, “la idea siempre será llegar a cero casos. El año pasado para esta fecha hubo 39, es decir, tuvimos 13 casos menos. Por eso siempre intensificamos los controles preventivos.”, manifestó Zabaleta.



En cuanto a la movilización de vehículos durante los tres días de descando, la seccional de Tránsito manifestó que se movilizaron casi 85.000 vehículos paso peaje.



Se realizaron más de 1.600 órdenes comparendos registrados en su gran mayoría por no tener la revisión técnico mecánica, el seguro obligatorio o la licencia de conducción.



“Eso es lo que está pasando, muchos prenden el vehículo y salen sin saber por lo menos si el seguro está vigente”, sostuvo el oficial.



Se registraron 6 casos de accidentes de tránsito, 8 menos que en 2017 donde hubo 14, para un 57 por ciento de reducción.



“Destacamos que los accidentes no fueron de gravedad y no se registraron muertes fatales en el fin de semana”, concluyó Zabaleta.

