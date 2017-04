Emisora 'Vokaribe' se escucha en 9 países

Desde hoy hasta el 17 de mayo la emisora comunitaria Vokaribe se escuchará a nivel internacional por medio del proyecto radial de Documenta.



Este espacio de exposición y muestra de arte contemporáneo llamado ‘Documenta’ nació en Alemania en 1955 y cada cinco años, en Kassel, ciudad alemana, abre sus puertas para vincular a emisoras de todo el mundo.



Esta edición, llamada Documenta 14, cuenta con el programa ‘Every Time A Ear di Sound’ en el que vincula a nueve radios de diferentes países: Indonesia, Líbano, Brasil, Estados Unidos, Grecia, Alemania, Camerún y Colombia.

Cada una de estas emisoras tendrá por 20 días consecutivos, de siete a once de la mañana, un espacio para mostrar lo que su comunidad vive.



Walter Hernández, director de Vokaribe, habló sobre la temática que tratarán durante su espacio radial. “Seguimos trabajando duro para sacar este proyecto adelante.

‘Barranquilla incontemporánea’ es el nombre de nuestro programa principal, que buscará hacer sentir a la ciudad y ayudar a que se logre el desarrollo artístico. La invitación está abierta para que artistas locales vengan y den a conocer el talento Caribe”, dijo Hernández.



La jornada estará dividida en cuatro franjas. De 7: 00 a.m. a 8:00 a.m se escucharán experiencias sonoras de los artistas escogidos por Documenta 14. Luego, de 8:00 a.m a 9:00 a.m. transmitirán los trabajos encomendados por Documenta 14. De 9:00 a.m. a 10:00 a.m. los oyentes conocerán 'Barranquilla Incontemporánea', el programa especial realizado por los miembros de Vokaribe que presentará 'Narrar Barranquilla desde el audiovisual'. En la última franja se escucharán archivos de Vokaribe, como 'Paseo Bolivar en Barranquilla' por Sebastián Urrea, 'Soy un hombre divertido' por Eliecer Salazar y 'Visitantes': Kombilesa Mi.



El programa se puede escuchar a través de la página web de Vokaribe y Documenta 14, y sintonizar por el dial 89.6 FM.



Betsabeth González R.

Especial para EL TIEMPO

BARRANQUILLA.