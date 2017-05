Alerta en Atlántico por robo de playas

La Capitanía del Puerto de Barranquilla informó que en el Atlántico hay por lo menos 500 predios de bajamar y de playa que han sido usurpados por invasores profesionales.



El capitán del Puerto, Germán Escobar, aseguró, incluso, que hay varios municipios costeros en los que una red de funcionarios corruptos otorga escrituras y amparos policivos de terrenos de bajamar y de playa que son de uso público.

“El 75 por ciento de las playas habilitadas con acceso al público han sido apropiadas para construir o vender por parte de privados”, precisó Escobar.



Y es grave, además, que durante el año 2016 por lo menos 12 homicidios de los ocurridos en el Atlántico están asociados con litigios de tierras.



También dijo que en la actualidad hay cerca de 300 solicitudes de restitución de terrenos de playa. Los municipios costeros donde se registra la alerta de fraudes son Tubará, Juan de Acosta y Puerto Colombia.



“En el caso de Puerto Velero están apareciendo cercas por todos lados, colocadas por personas que se movilizan en camionetas de alta gama y vidrios polarizados. Esto no debe ser así porque son sitios turísticos que les pertenecen a todos los ciudadanos”, sostuvo el oficial.



Al ser interrogado sobre el particular, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, dijo que no va a permitir que particulares se sigan apropiando de las playas de los municipios costeros del Departamento.



“Tenemos que proteger la honra y los bienes de los atlanticenses, esto no se va a quedar así”, advirtió el mandatario.

Se tomarán las medidas’: Verano

​El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, dijo que se informará muy en detalle sobre la denuncia hecha por la Capitanía de Puerto. “Estamos muy atentos para tomar las medidas de rigor”, sostuvo.



Según él, mucho de lo que está ocurriendo tiene que ver con los movimientos del mar y la corrida de sedimentos. “Hay que tener eso en cuenta para la normatividad que se necesita”, agregó.



JAVIER FRANCO ALTAMAR

REDACTOR DE ADN

BARRANQUILLA