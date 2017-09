Atracaron a empresario en concierto de Ana Gabriel, en Barranquilla

El empresario barranquillero, Rafael Reales, denunció que durante el concierto que la mexicana Ana Gabriel ofreció el pasado sábado en Barranquilla, fue víctima de siete personas que lo atracaron cuando ingresó a uno de los baños de la zona VIP habilitado en el Centro de Eventos y Convenciones del Caribe, Puerta de Oro, donde se llevó a cabo el evento.

Reales, presidente de la Cámara Colombiana de Operadores de Juegos de Suerte y Azar (Camazar) con sede en Bogotá, explicó que al dirigirse a uno de los baños, aparecieron cinco hombres y dos mujeres que lo empujaron y lo retuvieron para despojarlo de dos cadenas de oro.



La situación ocurrió pasadas las 2:30 de la madrugada, cuando se desarrollaba el programa musical, en el que también estuvieron Rey Ruiz y Peter Manjarrés.



Reales relató que fue al concierto con su esposa y varios amigos y que los ladrones lograron ingresar a la zona VIP ya que lucían chalecos de paramédicos que les permitieron escabullirse entre la gente.



"Me rodearon y me robaron dos cadenas de oro. Yo las llevé porque estaba confiado en que en un lugar de esos, y en plena zona VIP, no habría problemas de seguridad. Gracias a Dios resulté ileso”, dijo..



La descripción de los hechos de la víctima recreó que una de las dos mujeres fue la que le quitó las dos cadenas. Luego, tuvo que forcejear para poder salir del baño y alertar a unos policías, quienes montaron un operativo que dejó la captura de cuatro de los presuntos ladrones.



La banda delincuencual habría, según las autoridades, llegado de Bogotá con el fin de robar turistas tanto en el concierto de Ana Gabriel como el partido de la selección Colombia contra Brasil, también en Barranquilla el próximo martes.



El empresario denunció ante la Unidad de Reacción Inmedita, URI, de la Fiscalía, a los cuatro sujetos. Estos, respondería a los nombres de Karen Bonilla Salas, Juan Manuel Archila Londoño, Sandra Milena Ortegón Rodríguez y José David Basante Burbano.



Una de las cadenas de oro apareció y le fue devuelta a la víctima.

BARRANQUILLA