Dane socializa dinámica sobre el censo digital

Con el propósito de recolectar información de todas las viviendas, hogares y personas del país, ya empezó la primera fase del censo nacional, denominada eCenso, que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, implementa por primera vez en Colombia.



El censo nacional incluye dos fases. La primera es el censo digital que consta de dos partes: una en la que los ciudadanos registran sus datos en la web y otra que consiste en una geocodificación hasta el 26 de marzo.

En abril inicia el proceso puerta a puerta, con el que se espera tener cierta agilidad por la implementación de la fase digital. En el censo presencial todas las viviendas del país serán visitadas, pero quienes hayan registrado su información en eCenso, sólo deberán presentar un código que arroja el sistema al finalizar el formulario.



El sistema digital implementado por el Dane es monitoreado por el Puesto de Mando Unificado, integrado por entidades expertas en identificación y seguimiento a riesgos cibernéticos, para garantizar seguridad a los colombianos al ingresar sus datos vía web.



eCenso es una herramienta digital que facilita el proceso de censado, permite emplear menos tiempo y una mayor eficiencia a los colombianos al momento de registrar sus datos para ser contabilizados.



Según Mauricio Perfetti, director nacional del Dane, es importante realizar el censo electrónico porque “ofrece muchas ventajas, facilita la vida de las personas y se puede diligenciar de manera personalizada. Esto permite tener la información mucho más rápido y significa un uso más eficiente de los recursos públicos y las Tic”.



Este cuestionario electrónico debe ser diligenciado por personas mayores de 18 años. Es obligatorio para funcionarios públicos y miembros de la milicia.



Al ingresar a la página web del Dane para diligenciar el censo, se encuentra con 4 capítulos: ubicación, vivienda, hogar y personas. Las secciones suman entre todas un total de 57 preguntas que pueden ser respondidas en un tiempo aproximado de diez minutos y que incluyen a todas las personas que viven en un solo domicilio.



Finalizado el cuestionario, este arroja un código de 9 dígitos que es remitido vía correo eléctrónico, y se debe presentar al censista que llegue a su vivienda en la etapa presencial. Este tiene que verificar el código para hacer control de cobertura, y es el momento para notificar cualquier cambio demográfico (si después de registrar el censo digital nacieron, fallecieron personas o llegó a vivir alguien hogar).



Sólo será necesario que en la vivienda esté presente una persona mayor de edad, el resto de los miembros del hogar pueden cumplir con sus obligaciones.



Quienes no suministren su información en el campus digital, deberán atender la visita de los funcionarios del Dane entre los meses de abril y junio, que será notificada con dos días de anticipación por parte del Dane.



El rumor de que las personas con algún tipo de discapacidad no serían incluídas en el censo es falso. Por el contrario, no se está excluyendo a nadie de las estadísticas precisamente porque se quiere tener la cifra exacta de las personas que hay en el territorio nacional actualmente. “Incluso, hay herramientas que facilitan el censo electrónico a personas con discapacidad visual o auditiva. Igualmente están incluídas en el censo presencial”, puntulizó Perfetti.