Dictan medida de casa por cárcel al exgerente de Triple A

Este miércoles el Juez 15 penal municipal de Barranquilla negó la solicitud de detención intramural que la Fiscalía había pedido para Ramón Navarro Pereira, exgerente de la empresa de servicios púbicos Triple A, por lo que el capturado continuará vinculado a la investigación pero recluido en su domicilio en Barranquilla.



La diligencia de solicitud de medida de aseguramiento se cumplió hasta pasadas las 8 de la noche de este miércoles en el centro de servicios judiciales de la capital del Atlántico.

El abogado de Navarro Pereira, Germán Mauricio Marín, argumentó que su cliente era una persona de 66 años que estaba dispuesta a colaborar con la justicia y que no representaba un peligro para la sociedad. "Él está presto a colaborar y facilitar el curso de la investigación", dijo el jurista.



Prueba de lo anterior, según la defensa, es que en la mañana de este miércoles el exgerente de la empresa de servicios públicos Triple A, aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por la presunta apropiación ilegal de 27.879 millones de pesos.



"Encontramos que el señor Navarro es una persona sin antecedentes y que cumplirá con el juicio desde su domicilio y que aceptó los cargos, y que solo queda a la espera de la condena por su responsabilidad. Por eso se acepta la solicitud de la defensa", dijo el juez.

Navarro es investigado por los presuntos hechos de corrupción en el manejo de los recursos de la Triple A, empresa que presta el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo a más de dos millones de barranquilleros, además de 14 municipios del departamento del Atlántico.



Los cargos que le imputó la Fiscalía por estos hechos son enriquecimiento ilícito de particulares, en concurso heterogéneo con administración desleal, y falsedad en documento privado.



El ente acusador también lo investiga por el aparente incremento patrimonial injustificado de los socios en Colombia de la multinacional española Inassa, propietaria de la Triple A.



Navarro fue capturado en la tarde del pasado martes en el norte de Barranquilla.



“De acuerdo con el material probatorio recopilado, durante los años 2012 y 2015, Navarro junto con los entonces representantes de la empresa española Inassa S.A., y de la firma Recaudos y Tributos S. A., se habrían apropiado de 27.879.761.912, mediante la creación de 54 órdenes de pedido de bienes y servicios que no fueron adquiridos; y cuatro contratos de consultoría que pretendían justificar solicitudes de tarifas de acueducto y alcantarillado ante la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA)”, subaraya la comunicación de la Fiscalía.



El Fiscal 38 de la Dirección Especializada contra la Corrupción de Bogotá, relató en la diligencia de imputación de cargos que dichos gastos se acreditaron como operaciones regulares de la compañía para quedar vinculados a la contabilidad y “luego plasmarse en la declaraciones de renta de los respectivos años”.



El delegado del ente acusador esbozó que los gastos se usaron para tener los cálculos para cancelar por ocasión de dividendos a los accionistas Inassa S.A., a socios particulares y al Distrito de Barranquilla en calidad de accionista, así como los porcentajes correspondientes por regalías por contratos de concesión del acueducto y alcantarillado suscrito entre Triple A y el Distrito de Barranquilla.

“Por esta vía, al disponer de los recursos de la empresa Triple A, mediante la creación de contratos y órdenes de pedidos ficticias, se obtuvo un incremento patrimonial no justificado en favor de terceros y para sí, pues, estos recursos ingresaron al patrimonio de la Sociedad Inassa S.A. y de Ramón Navarro Pereira, y por ende al sistema económico, pues se cancelaron a través de R y T, Recaudos y Tributos, filial de Inassa S.A. y de sus cuentas se sacaron con cheques a terceros”, reiteró el fiscal.



A la diligencia judicial de este miércoles se presentó, de manera voluntaria, Julia Margarita Serrano Monsalve, quien fungió como gerente financiera de la empresa de servicios públicos durante 20 años, quien no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.



En un tiempo que no puede sobrepasar los tres meses, Navarro Pereira será de nuevo requerido por la justicia para la continuación del proceso.

