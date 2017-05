Cortes de ocho horas en barrios subnormales

03 de mayo 2017 , 01:03 a.m.

Desde ayer, Electricaribe ejecuta un plan que no cuajó cuando Gas Natural Fenosa estaba al frente de la empresa: los cortes concertados de energía a clientes morosos de bajos estratos, que se iniciarán por 20 barrios subnormales.



El servicio se limitará entre las 7 a. m. y las 3 p. m. En Barranquilla inició el barrio Los Olivos, donde viven 3.774 familias que deben 3.169 millones de pesos.

Los otros barrios serán El Poblado (Sincelejo), Privilegio y Nuevo Milenio (Montería), Emmanuel y Villa Yaneth (Valledupar), Santa Ana y Los Cardonales (Santa Marta), Santa Rosa (Sabanalarga), Solimar (Puerto Colombia), el corregimiento de San José de Saco en Juan de Acosta (Atlántico), La mano de Dios (Riohacha), Villa Sol y Villa Mery (Maicao) y San Juan Bosco y Nueva Esperanza en Magangué (Bolívar).



La medida afecta a 12.000 familias, en 6 departamen- tos. El director comercial de Electricaribe, José Rodrigo Dajud, dijo que hay 1.519 barrios subnormales que deben 6.039 millones de pesos y que consumen el 10 por ciento de la demanda de Electricaribe. Cada mes esta facturación suma 32.000 millones de pesos, pero el nivel de recaudo en estas comunidades no supera el 20 por ciento.



Pero el senador José David Name pidió al presidente Santos reversar esta orden. “Entonces les están dando la razón a los españoles que manejaban la empresa. A ellos no los dejaron pero como la intervención está en manos del Gobierno sí es urgente dejar sin luz a los pobres de la región”, indicó.



Leonardo Herrera Delghams

Redactor de EL TIEMPO