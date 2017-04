En Juan Mina no dejan descansar a sus muertos

Los habitantes de Juan Mina le piden a las autoridades intervenir con urgencia el cementerio del corregimiento, pues se encuentra en precarias condiciones.



Hace tres años se implementó una mesa de trabajo coordinada por la entonces corregidora y los representantes de la comunidad con el fin de solucionar la problemática, pero hasta el momento siguen luchando para que se hagan las respectivas mejoras.



El cementerio se encuentra ubicado frente al parque que hace un año entregó la Alcaldía, en la carrera 5 con calle 7 esquina, y se ha convertido en el dolor de cabeza del pueblo, pues ni sus muertos han logrado descansar en paz.

La comunidad manifestó su preocupación, ya que se acerca la época de lluvia y es cuando las aguas de un canal se filtran por el cementerio, donde se quedan estancadas y luego corren por las calles del sector, perjudicando la salud de sus habitantes.



Además de la problemática del agua empozada, decenas de personas que viven alrededor deben soportar día a día los olores que emanan las basuras dejadas por quienes de manera inescrupulosa entran al lugar, que no cuenta con vigilancia y las pocas paredillas que aún se encuentran en pie están a punto de caerse.



“Las personas entran aquí para abrir nichos, armar riñas, fiestas, tomar y bailar encima de las tumbas irrespetando que se trata de un lugar santo”, manifestó Marvin Amaya, líder comunal.



Para Juan Mina es de importancia que procedan con la intervención del cementerio, pero aseguran que su mayor temor es que lo privaticen.



“El ente encargado de la desviación del arroyo es de la Agencia Distrital de Infraestructura. Mientras que la reconstrucción del cementerio es un asunto de la Secretaría General. Hace dos años se aprobó el presupuesto para la intervención, pero hasta ahora no han empezado las obras, la idea es retomar la mesa de trabajo”, afirmó Zulima Carreño, técnico operacional.



Los habitantes de Juan Mina agradecen las mejoras de los parques y la pavimentación de sus calles, pero insisten en que la intervención del cementerio es de urgencia.



Al respecto, EL TIEMPO dialogó con el director de la Agencia Distrital de Infraestructura Alberto Salah.

“Esperamos que los trabajos de pavimentación de las vías ayuden a que el drenaje del agua no pase por el cementerio, sino por las vías nuevas. Adis brindará las soluciones pertinentes si se siguen presentando las irregularidades”, dijo.



La Secretaría General no respondió al llamado.



Betsabeth González R.

Espacial para EL TIEMPO

BARRANQUILLA