Conseguir boletas para los Centroamericanos se ha vuelto un lío mayor

En el Complejo Acuático ya no hay disponibles boletas. Ayer por la tarde, solo habían entrado unas 200 personas al boxeo en el Jumbo del Country Club, y los que estaban afuera no podían entrar porque se acabaron las boletas.



Y ayer, quienes se acercaron al punto de venta de Jk Licores, de la carrera 46 con calle 84, se encontraron con que el sistema se había caído desde la 12 del mediodía. “¿Dónde hay otro expendio por aquí cerca?”, preguntó uno de los cuatro jóvenes que se acercaron. “En el Éxito Viva”, le contestaron. “No, pero ahí no venden de fútbol”, dijo él. Alguien se encogió de hombros.



En esto de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, la natación, sobre todo la sincronizada y los clavados, es de los espectáculos más apetecidos. La familia Victoria Cabrera, del barrio San José, mandó a uno de los suyos el lunes para asegurar esas entradas el sábado 28 de julio, pero después recibieron por whatsapp la noticia de la cruda realidad.



Ni siquiera tuvo que preguntar para saber de la escasez: un papel pegado a la pared, cerca la taquilla del Complejo Acuático, informaba tajantemente que había solo para el 30 y el 2 de agosto. “Y eso: con pagos en efectivo”, le dijo el muchacho de la taquilla y le pidió que leyera mejor el aviso.



Ayer por la mañana, pensando que quizás el muchacho estaba equivocado, lo intentaron por el portal Tuboleta, plataforma oficial para adquirir las boletas, y al buscar, encontró que ya no hay boletas disponibles para ninguno de los días de semana. “Ya uno no puede ir a nada, carajo”, dijo Vanessa, una de las que había encargado las boletas.



Y la cogió suave, como se dice en Barranquilla, pero en deportes como el béisbol y el fútbol, el asunto es dramático. Está bien que hay una zona de enrejado para ver los partidos desde afuera en el caso del Romelio Martínez y el Moderno, pero el ‘bembé’ es en las tribunas es demasiado atractivo.

El llamado del secretario Baute es que quien esté interesado en entrar, llegue una hora antes al escenario y ponga en aviso a las autoridades. Foto: Oscar Berrocal / EL TIEMPO

El asunto es que sí quieren entrar, sea como sea, tienen que acudir a los revendedores, siempre presentes, siempre exhibiendo un abanico de boletas. Personas, que, además, tienen la facultad de olfatear la presencia del hincha y le plantean un precio cuatro veces mayor.



El secretario de Deportes del Distrito, Gonzalo Baute, reconoció la magnitud del problema y anunció, por un noticiero local, el redoble de esfuerzo para poner a raya esta práctica. “Los revendedores existen en todas partes, y nosotros, lo que estamos es tratando de minimizar el problema”, dijo el funcionario y consideró que quienes acceden a comprar a esos precios también le aportan al problema. “Si deciden pagar esos precios, pues no se quejen después”, sostuvo.



Hay disciplinas que pueden verse con boletas ubicadas a través de las ligas deportivas y la Secretaría de Recreación y Deportes: atletismo, baloncesto femenino, baloncesto 3×3, balonmano, ciclismo de pista y BMX, fútbol femenino fase regular, levantamiento de pesas, ráquetbol, rugby y sóftbol.



En estos casos, hay personas que ofrecen boletas a la venta. El llamado del secretario Baute es que quien esté interesado en entrar, llegue una hora antes al escenario y ponga en aviso a las autoridades, porque normalmente hay en las taquillas.

Pero en escenarios como el Édgar Rentería, hay personas ofreciendo a 40 o 50 mil pesos una boleta que vale 12 mil. Y así ocuerre en los otros escenarios pagos: “estamos trabajando en eso”, dijo el secretario de Deportes.



JAVIER FRANCO ALTAMAR

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

BARRANQUILLA