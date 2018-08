Cobro de valorización se caería por un fallo del Consejo de Estado

Un fallo del Consejo de Estado estaría obligando al Distrito de Barranquilla a devolver el pago de la valorización que se comenzó a cobrar a los barranquilleros en el 2012, para la financiación de un paquete de obras de infraestructura de esta capital, como consecuencia de un proceso mal elaborado de notificación y liquidación de la contribución



La noticia la reveló ayer el abogado Antonio Bohórquez, junto a su equipo jurídico, en una rueda de prensa ofrecida en las oficinas de Pensiocom, en el Centro de Barranquilla.

Según el abogado, el fallo indica que la liquidación oficial de la valorización se hizo con base en un decreto que reflejó, como no debía, el sistema y el método. “Es decir, adoptaron las liquidaciones oficiales basados en un decreto inconstitucional, el cual lo hace no válido”, subrayó Bohórquez.



“El Distrito aplicó un decreto que ya estaba derogado desde el período de la alcaldesa de ese entonces Elsa Noguera. Eso llevó al Consejo de Estado a preguntarse cómo era posible utilizar un decreto que estaba abolido. Eso hace a cualquier proceso ilegal”, agregó.



Por otra parte, uno de los apoderados del caso, Luis Iván Arango, afirmó que: “hubo abuso del Distrito hacía los contribuyentes, por hacer de manera incorrecta el uso de la notificación”.



El Distrito, agregó Arango, sí hizo pública la notificación en la página web de la Alcaldía. “Sin embargo, esto no quiere decir que toda persona sabía de la existencia de esta. Por eso, se puso una demanda de simple nulidad y el juez nos día la razón ya que la notificación se tenía que hacer por correo electrónico o personal”, agregó.



El Distrito de Barranquilla, a partir de la expedición del Acuerdo 006 de 2004, que adoptó el sistema contributivo de la valorización permitió la realización de obras como: la Segunda Calzada de la Circunvalar, sectores calle 45 - calle 51B; calle 51B Cordialidad, Plaza La Concordia, el Parque Educativo Siete de Abril, el mejoramiento del Paseo Bolívar, y el proyecto de la Avenida del Río.



Así mismo, la Construcción de la Segunda Calzada de la Circunvalar, sectores: Cordialidad - carrera 38; calle 30 - calle 45; calle 30 - calle 17 y asegurando también los recursos para el tramo comprendido entre la carrera 38 a la carrera 53.

Tranquilidad del Distrito

EL TIEMPO intentó comunicarse con el gerente de Gestión de Ingresos del Distrito, Fidel Castaño, quien prefirió guardar silencio y remitir las inquietudes al secretario Jurídico del Distrito, Jorge Padilla.



Este, a su vez, en declaraciones a la prensa local dijo que no había ningún tipo de invalidación en el cobro de la valorización en Barranquilla y aseguró que la Administración se encuentra tranquila frente a este proceso, al señalar que este está relacionado con un solo caso en particular y no se puede extender a todos los contribuyentes.



“Podemos decir que es una decisión que no mantiene una línea jurisprudencial, sino que tiene relación directa con el demandante, es decir con un contribuyente en especifico”, dijo en declaraciones a Emisora Atlántico.



Sin embargo, Bohórquez aseguró que las personas que estén interesadas en la devolución de su dinero pueden tomar el fallo e iniciar el proceso contra el Distrito.