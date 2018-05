Lío jurídico lleva al cierre del Museo Julio Flórez

A partir del primero de junio se cierran las puertas de la Casa Museo Julio Flórez en Usiacurí, Atlántico para todo público, y por tiempo indefinido. Así lo aseguró ayer la directora Margarita Macías.

Ella, quien ofreció un rueda de prensa en horas de la mañana en la Gobernación del Atlántico, afirmó que aunque hay limitaciones económicas en la entidad, no se cierra por dinero, sino por el acoso político y el interés mal intencionado del abogado Hugo Silvera Peña.



“Todo inicia el primero de junio del año pasado cuando el señor Hugo Silvera, nos pide, por medio de un derecho de petición, una información financiera detallada desde el año 2004 hasta el año 2017. Solicitud a la que le dimos respuestas, pero que según él, además de que “sólo mostrábamos fotos”, no dábamos una clara respuesta. Que quería ver la parte de ingresos porque la plata ‘se la estaban robando’. Lo cual nos lleva a darle una segunda respuesta porque ya había pasado de un derecho de petición a una acción de tutela”, manifestó.



Macías comentó que el cuatro de septiembre del año 2017, la Fundación para la Cooperación y el Progreso de Usiacurí (Coprous), hizo una rendición de cuenta mucho más detallada del museo y se le envió al abogado, pero terminó siendo algo estéril porque “se sentía insatisfecho con la respuesta”.



“Nos pusieron ocho horas para darle una nueva respuesta. Nos notificaron a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde cerraba el juzgado. Teníamos que responder porque sino caíamos en desacato. Era un período de horas muy corto para lo que él quería, pero lo hicimos. Le respondimos, que es lo que obliga la norma. Pero como él volvió a estar inconforme, el juzgado nos notificó que estábamos en desacato porque seguíamos sin dar una respuesta. Señalando una sanción de 10 días de arresto y señalando cárcel El Buen Pastor, se presenta una acción para el fallo, en la cual conseguí que me rebajaran 5 días y sólo tres salarios mínimos”.



Por todo lo anterior, la imagen de la Casa Museo Julio Flórez ha decaído.

“Uno siente el compromiso de ayudarle a la comunidad. Siente que desde la experiencia se puede hacer algo, pero con todo esto que está pasando ya hay dudas por parte de la comunidad y de quienes nos ayudaban. Todas las personas que nos venían ayudando se fueron”, sostuvo Macías.



Afirmó también que un patrimonio que ha recibido premios y reconocimientos de afuera, “que el daño venga de dentro, duele. Pero hay que asimilarlo”. Así mismo expresó que se tiene que hacer de Usiacurí un municipio digno, que no esté escondido, que no esté en el olvido. Y la Casa había generado una motivación en la comunidad, pero una tristeza en los políticos. “No estamos hablando de la clase politiquera de Usiacurí, estoy hablando de una sola persona. Me preocupa que estoy a puertas de ir presa por un proyecto que le ha cambiado la vida a Usiacurí”, anotó Macías.



También consideró que hay que ver la parte social, el impacto que ha generado en el municipio. “Creamos una feria artesanal al frente del museo y las señoras que venden, se ganan hasta un millón de pesos cada una, donde no se movía nada. Y en épocas especiales, como por ejemplo en Semana Santa, venden hasta cinco millones”.



Finalmente, la directora de la entidad afirma que al sector de la Casa museo Julio Flórez no llegaba el gobierno, y a pesar que nació al frente de la casa del poeta, nunca la vio como museo o como patrimonio. “Pero sí empecé a tener un lazo de afecto con esta casa, porque cuando la recorría, veía con respeto los objetos del poeta”.



“Pararemos para repensar el proyecto. Para organizarlo con ayuda de algunas universidades que están trabajando con nosotros para así abrir las puertas de este patrimonio”, concluyó la directora.