Chofer de bus descubre que pasajero murió, después de finalizar ruta

07 de junio 2018 , 10:40 a.m.

Un gran susto se llevó el conductor de un bus que cubre la ruta María Modelo, de placas TDU 049, luego de que al llegar al lugar en donde entrega el vehículo todos los días, se encontrara con un pasajero fallecido, tendido en una de las sillas.

Fue luego de estacionar en la calle 63 con carrera 16, en el barrio Villa Estadio del municipio de Soledad, cuando el chofer detectó que Luis Edgardo Polo Querales, de 53 años de edad, había muerto en el recorrido, aparentemente por causas naturales debido a que no encontró en el cuerpo algún signo de violencia.



De inmediato, y asustado, el chofer dio aviso a las autoridades que presumen que en el recorrido el pasajero sufrió un infarto y tras quedar acostado en la silla, el conductor no se dio cuenta.



Sin embargo, y para que no queden dudas sobre las causas del deceso de Polo Querales, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía dio inicio a una inspección del cuerpo y lo trasladó a Medicina Legal.

BARRANQUILLA