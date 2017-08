Chelo de Castro, el periodista deportivo más lóngevo del mundo

Con voz, mirada y memoria excepcional, Chelo de Castro es una figura de 97 años y patrimonial de Barranquilla. Sus reflexiones suelen fijar tiempos que no volverán y recuerda como nadie a los héroes del deporte que gracias a él no son condenados al olvido.



Esta semana, apareció en el pergamino del emblemático personaje un título con el que hasta él mismo se sorprende. La Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS), la entidad mundial especializada, lo reconoce como el periodista activo de la fuente con más edad en todo el planeta.



“Tengo problemas de vista y me resulta imposible escribir. Ahora todos los temas los escucho, no como antes que los leía. Y le dicto a un nieto”, contó Chelo a EL TIEMPO en una entrevista concedida el pasado abril.



Ayer por la mañana, el periodista no llegó como de costumbre a la sede de Radio Libertad, donde realiza su programa Desfile deportivo. “Mi papá está indispuesto y no irá hoy”, manifestó Chelito, su hijo quien es famoso por su trayectoria musical.



El reconocimiento a Chelo de Castro fue oficializado por Gianni Merlo, presidente de la AIPS. Merlo dijo desconocer la edad de Chelo y hasta el año pasado la marca registrada la tenía un irlandés.



El cronista barranquillero ha trabajado ininterrumpidamente en medios escritos y radiales desde los años 40, fue fundador de Acord Colombia en 1948 y sus escritos, al igual que sus editoriales en la radio, se han caracterizado por el sentido crítico.



Siendo un defensor incansable de los valores de su ciudad y del Caribe, siempre ha levantado la voz ante los poderes.



“El periodista actual tiene mejor formación profesional que el de antaño: sale de una universidad preparado. El mal que tiene es que lee poco. No cultiva la lectura. Y los de deportes, casi todos, menosprecian la historia deportiva”, manifestó el maestro De Castro en la entrevista con El Tiempo.



Su famoso programa Desfile deportivo, se emite actualmente entre 8:30 y 9:00 a. m. Fue fundado el 7 de abril de 1953, en compañía de Mike Schmulson y se realizó durante 40 años en La Voz de la Patria.



En algunas de sus columnas, publicadas en El Heraldo, se ha definido como un ‘Matusalén barranquillero’. Y así, recuerda sin mayores esfuerzos que nació en las entrañas del barrio San Roque el 19 de marzo de 1920, que posteriormente fue bautizado como José Víctor de Castro Caroll y que su ciudad siempre fue cantera de grandes atletas.

Chelo es más que un portador noticias. Es un mensajero de la historia.

Wilhelm Garavito M.

Redactor ADN

Barranquilla