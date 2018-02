Cese de actividades indefinido en Uniautónoma, lo más reciente

A esta hora, representantes de profesores y estudiantes de la Universidad Autónoma del Caribe esperan reunirse con la Ministra de Educación, Yineth Giha, quien estará en rueda de prensa a las 11:30 de la mañana en la Normal Superior La Hacienda de Barranquilla.



La renuncia de todos los miembros del Consejo Directivo, la Sala General, así como de la cabeza visible de la administración representada en el rector, Ramsés Vargas Lamadrid, es la principal petición de los profesores de la Facultad de Ingeniería de la institución que ayer en la mañana se sumaron al cese de actividades y protestas.

En la tarde del pasado martes, los docentes que dictan clases en las facultades de Ciencias Sociales y Humanas confirmaron que iniciarían su manifestación lo que fue bien recibido por aquellos sectores que informalmente venían dando a conocer su inconformismo y preocupación. En síntesis ya son 13 los programas y tres las facultades con clases suspendidas.



Luis Casini es uno de los más de 3.000 estudiantes que se tomaron la plaza central de la Uniautónoma para exigir la renuncia de Vargas Lamadrid, a quien responsabilizan del caos administrativo y financiero que sacude a la institución, y que deja como consecuencia la falta de pago de las obligaciones salariales vencidas, al igual que las libranzas a profesores y trabajadores.

“Es necesario que el Gobierno, a través del Ministerio de Educación Nacional, intervenga la Universidad para evitar que caigamos en lo que le ocurrió a la San Martín. Todo lo que tenga que ver con la actual administración debe retirarse antes de que sea más tarde”, relató el estudiante.

Los animos no pueden estar más caldeados dentro de la institución debido a que ya se les adeudan tres meses de salarios a los profesores, además de las prestaciones sociales. Igualmente, proveedores y contratistas también se encuentran afectados por la crisis financiera.



Sin embargo, los más perjudicados con los traumas son los estudiantes ante la renuncia masivas de profesores, alguno de los cuales han emprendido demandas laborales ante lo que consideran un atropello.



Desde temprano estudiantes, profesores, y personal administrativo se concentraron y salieron a lanzar fuertes críticas contra la administración de la Universidad.



Las clases y actividades administrativas están paralizadas. “Nuestro cese de actividades no solo está ligado al pago de todas las obligaciones salariales vencidas, al igual que las libranzas y demás compromisos que la institución tenga con cada uno de nosotros. Como facultad, estamos altamente indignados de la manera cómo vienen expresándose de nosotros como profesores, del uso de nuestros resultados académicos e investigativos para vender a la sociedad que estamos bien”, denunciaron en el programa de Comunicación.



Los profesores también dejaron al descubierto la presunta “presión que realiza el rector y sus colaboradores más cercanos sobre directores de programas y decanos de la facultad para que nos callemos y no expresemos nuestra inconformidad.

Por último, también invitaron a los egresados a luchar por la Universidad.



El rector de la Uniautónoma, Ramses Vargas Lamadrid, por su parte, expresó que es “imposible no entender y no ser solidarios con las angustias y necesidades, como las del resto de los funcionarios que heroicamente han sobrellevado estos meses”.



El directivo atribuyó la crisis a las dificultades de caja generadas en la pasada administración de la Universidad. También insistió en una mala propaganda por parte de una emisora nacional, cuyo nombre no quiso decir, pero que se sabe es La W, de Julio Sánchez Cristo, que ha informando sobre la crisis desde hace varios meses. “Quién sabe detrás de qué ande ese pintoresco personaje que alaba o desprecia marcas como Pacific Rubiales, Hunday o la Autónoma, según sus apetitos económicos”, sostuvo Vargas.