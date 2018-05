Capturan a concejal del Atlántico con $180 millones y armas de fuego

Tras un allanamiento realizado este sábado por la Fiscalía General de la Nación en la casa del concejal Víctor Acosta, en Puerto Colombia (Atlántico), fueron incautados 181 millones de peso y varias armas de fuego.



Según el reporte oficial , el operativo se realizó después de haber recibido denuncias de la comunidad sobre movimientos sospechosos en la vivienda de Acosta. También se dio a conocer que se encuentra en estos momentos a disposición de las autoridades

Por otra parte, la jornada electoral en ese municipio ha estado marcada por la abstención, los porteños no han salido a votar masivamente como lo hicieron en las pasadas elecciones parlamentarias.



“Aquí la gente está acostumbrada a que la lleven y traigan para votar y si no hay un estimulo se quedan en la casa, así el puesto les quede a la vuelta de la casa”, contó una mujer, quien no ocultó su malestar por la apatía de los porteños.

El día ha estado nublado pero con una humedad y temperatura sofocante, que para los porteños es el anuncio de lluvias para el resto de la tarde, como ocurrió ayer, lo que no deja de preocupar a las autoridades, como quiera que puede afectar el fluido eléctrico bastante deficiente en esta localidad.



En los puestos de votación y calles hay presencia de Policía y Ejercito, además de observadores de la MOE.

Sigue alerta ante posibles delitos electorales

Puerto Colombia tiene un potencial electoral de 34.792 personas, que pueden acudir 94 mesas y 6 puntos de votación. Sin embargo, se encuentra en el radar de las autoridades por la gran cantidad de cédulas inscritas en el censo electoral, además, por las denuncias de trasteo y compra de votos.



No obstante, según el reporte de los observadores de la MOE, y funcionarios de la Registraduría, Policia y Personería, hasta el momento todo avanza en calma.



Cabe recordar que los fraudes electorales ya han dejado en el pasado la captura y destitución de una delegada de la Registraduría en esta localidad.



Por otra parte, autoridades reportaron esta mañana la captura de una persona mediante orden judicial por el delito de lesiones personales en el corregimiento de Bocatocino, jurisdicción del municipio de Juan de Acosta.



