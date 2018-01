En Barranquilla insisten en romper falsas cadenas de información 

Entre todo el caos que se ha generado en Barranquilla a partir del atentado contra la Policía del pasado sábado, las autoridades han tenido que salirle al paso a la oleada de falsa información que se ha generado en torno a ese hecho y que ha causado que se incremente el miedo y la zozobra en la ciudadanía.

En ese sentido, quienes ocupan los cargos más altos en la cadena de mando de la ciudad, empezando por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, han insistido en hace caso omiso de lo que venga de canales no autorizados o que no son considerados como medios de comunicación confiables y acreditados.



El general Mariano Botero Coy, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, a través de la red social Twitter, la que más utiliza, solicitó que no se difunda información con supuestos ataques terroristas que no son cierto y que "lo único que hacen es sembrar el miedo en la población civil".



No habían pasado dos horas del ataque a la estación del barrio San José, donde murieron cinco policías y otras 41 personas resultaro heridas, y ya varias cadenas de WhatsApp daban fe de que en otros lugares de la capital del Atlántico existían más amenazas de bomba.



Incluso varios audios referenciaban la supuesta ira que un líder de una Bacrim tenía porque en enfrentamientos con la fuerza pública había sido asesinado su bebé de meses de nacido, lo que resultó totalmente falso.



“El llamado es a que no desinformemos, ya que en las redes sociales se han dado diferentes informaciones. Hacemos este llamado a toda la comunidad de que seamos responsables y no generemos zozobra en la comunidad”, dijo Botero Coy.



Con los atentados del sábado y el del domingo, en Soledad 2000, han sido incontables las informaciones en cadena con mensajes falsos y audios atemorizantes, entre ellos, varios que aseguran que la agenda del Carnaval no se va a llevar a cabo.

Por eso les estamos dando la cara a los medios de comunicación para que la gente esté bien informada

líneas de información habilitadas

El alcalde de Barranquilla Alejandro Char aprovecha cualquier intervención para refererise al daño que ha venido causando la desinformación.



“Desmintamos y no sigamos el juego a los que quieren general terror. No es cierto de carros bombas, no es cierto de atentados. Por eso hemos tomado la decisión de darles la cara a los medios para decir lo que está pasando realmente en la ciudad", insistió el mandatario.



Para que la ciudadanía informe cualquier situación extraña fue habilitada la línea 123. Lo que se busca es que sea la misma gente la "que rompa la cadena", agregó Botero Coy.

