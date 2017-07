Armada busca a buzo desaparecido en el río Magdalena

31 de julio 2017 , 11:32 a.m.

31 de julio 2017 , 11:32 a.m.

Autoridades de la Armada Nacional buscan a un buzo que desapareció desde el sábado en aguas del río Magdalena. Se trata del sargento mayor Ramón Emilio Caro Cuero, de 55 años de edad, de la reserva activa de la Armada Nacional y perteneciente a la empresa ‘Buzco Ingeniería’.



De acuerdo con el reporte oficial, el hombre desapareció el pasado sábado 29 de julio, cuando se encontraba realizando maniobra de buceo: "con el fin de reflotar una barcaza que estaba hundida entre la boya número uno y número tres del canal de navegación del río Magdalena, desde hace 25 días", señala el comunicado oficial de la Armada Nacional.

El personal de buzos manifiesta que duró sumergido aproximadamente 15 minutos y al no recibir ninguna señal o estímulo de la línea de vida a la que estaba sujetado, la jalaron y se dieron cuenta de que ya no estaba. Inmediatamente se sumergió otro buzo para buscarlo sin tener resultado.



El supervisor de buceo dio aviso a la torre de control de tráfico marítimo y el cuerpo de Guardacostas de Barranquilla inició la búsqueda de la persona, así mismo se han realizado maniobras de buceo en el área pero no se ha logrado hallar el cuerpo.



La Armada Nacional continuará desarrollando la operación de búsqueda y rescate, con el propósito de encontrar a la persona desaparecida.



BARRANQUILLA