Sin muertos en accidentes en Barranquillla

02 de abril 2018 , 08:45 a.m.

Uno de los resultados más importantes y satisfactorios durante la Semana Mayor en Barranquilla y su Área Metropolitana fue que no se presentaron muertes por accidentes de tránsito, según reportó ayer la Policía Metropolitana en el balance del Plan Retorno en la ciudad, y municipios aledaños como Puerto Colombia, Malambo, Soledad y Galapa.



De esta manera, se logró reducir la accidentalidad en un 86 por ciento.

La Policía de Tránsito recopiló que durante esta temporada se realizaron 3.926 órdenes comparendos registrados por licencia de conducción, revisión técnico mecánica, entre otras en los 210.466 vehículos que se movilizaron por el paso peaje.



En cuanto a vehículos inmovilizados, 430 no cumplieron con lo requerido para poder rodar. Se destaca el decomiso de 32 carros cuyos conductores iban e estado de embriaguez, lo que según la autoridad sirvió para evitar, por lo menos, ese mismo número de hechos trágicos en las vías de la ciudad y del Área Metropolitana.



Un total de 340 uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Metropolitana de Barranquilla estuvieron presto a brindar seguridad vial y Movilidad en las vías de la ciudad y salidas de la misma, ubicando 16 puestos de prevención vial que realizaron diferentes controles para detectar el sobrecupo, el exceso en la velocidad, controlar que conductores no estuvieran en estado de embriaguez y que las condiciones técnico mecánicas cumplieran con lo requerido.



Hasta anoche se esperaba movilidad de 26.000 mil vehículos por los peajes.

El mayor Gustavo Chaparro, comandante de la Policía de Tránsito de Barranquilla, manifestó que se obtuvieron resultados para destacar.



“La seguridad vial es compromiso de todos y no se debe resumir esta responsabilidad solo a las autoridades viales, sino que se debe promover hábitos de auto-cuidado. Se logró el objetivo de la estrategia ‘En Semana Santa yo protejo la vida’”, dijo Chaparro.

Cartagena y Santa Marta

Las autoridades de tránsito en Cartagena reportaron el ingreso de más de cien mil vehículos desde los diferentes puntos de ingreso a la Ciudad Heroica durante la Semana Mayor.



El comandante de Policía de Carreteras, capitán Cristian Pérez, señaló que en total fueron 105 mil vehículos que se movilizaron en la ciudad y que ayer, durante el Plan Retorno, un total de 60 mil automotores salieron de la capital de Bolívar.



Tenemos un balance altamente positivo, con una reducción de un 80 por ciento en la accidentalidad con relación al año pasado, al registrarse solo una persona muerta por accidente de tránsito.



El Oficial indicó que durante la Semana Santa se registraron 18 casos de alcoholemia y se impusieron 48 comparendos por exceso de velocidad.



Durante los días santos, de igual manera, se reportaron unos 150 rescates en las diferentes playas de Cartagena, y se registró el accidente de una lancha en el sector de Punta Gigante, en donde ocho personas cayeron al mar, entre ellos cinco extranjeros. La lancha fue inmovilizada por no contar con los permisos de navegabilidad.



En Santa Marta, un total de 233.230 vehículos, 7.330 más que el año pasado, se movilizaron en entrada y salida durante la temporada, según el balance de la seccional de tránsito y transporte de la Policía Metropolitana.



En cuanto a servicio público, 10.964 buses y busetas salieron de la terminal de transporte movilizando a un total de 115.122 pasajeros.



El capitán Jorge Alveiro Larrota, jefe seccional de tránsito de la Policía, lamentó que en las vías de la ciudad se presentaron 15 accidentes vehiculares, siete menos que el año pasado, aunque siete personas resultaron lesionadas y una perdió la vida en la vía que de Santa Marta conduce al departamento de La Guajira.



En los operativos de control y vigilancia vial se aplicaron 247 órdenes de comparendo, de los cuales uno fue por embriaguez, 30 por condiciones mecánicas y el resto por infracciones varias.



BARRANQUILLA