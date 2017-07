‘Boda del hijo del hijo de La Gata fue sin excesos’: coronel Calderón

18 de julio 2017 , 08:10 a.m.

18 de julio 2017 , 08:10 a.m.

Una semana después del escándalo que propició el traslado de la cárcel El Bosque a La Picota, en Bogotá, de Jorge Luis Alfonso López; el coronel (r) Dionisio Calderón Sánchez, suspendido del cargo de director (e) de la regional norte del Inpec y del de director del penal en Barranquilla, aclaró que en el matrimonio del hijo de Enilce López, ‘La Gata’, no se presentó ninguna irregularidad.



“Ni se lanzó dinero al cielo, ni hubo licor, baile o presencia de personas no autorizadas (...) La boda de López fue sin excesos”, reiteró tajantemente el militar, quien sirvió 10 años al Inpec, de los cuales 18 meses fungió como director de la cárcel El Bosque.

Este lunes, bien temprano, Calderón Sánchez inició con un recorrido por los medios de comunicación con el fin de “limpiar mi buen nombre”.

Insistió en que el pasado 9 de junio se hizo un acta de seguridad dentro del marco de la normalidad, en la que participó como director(e) de la regional norte del Inpec, junto a la subdirectora de El Bosque, Mistelva Garcés (también destituida), el comandante de vigilancia; el asesor jurídico, la trabajadora social, la representante del equipo de tratamiento. La idea era analizar la petición hecha por Alfonso López para poder contraer nupcias.



“Tomé la vocería y dejé claro que no quería desordenes ni alguna situación irregular y así transcurrió todo, muy distinto a como se ha dicho. Quedé como si tuviera algún vinculo con el señor Alfonso López, lo cual afecta mi honra y excelente hoja de vida”, sostuvo Calderón Sánchez.



El exdirector de la cárcel El Bosque conminó a que se presenten las pruebas que determinen que durante el matrimonio de Alfonso López se cometió alguna irregularidad.

Alfonso López estuvo envuelto en un escándalo una semana atrás luego de que, supuestamente, celebrara su matrimonio en medio de excesos al interior de la cárcel El Bosque. Foto: Archivo particular

“Más bien pregúntense a quién le convenía todo lo que sucedió con mí destitución, pues siempre llevé los designios de las 16 cárceles que dirigí, así como de ese pabellón especial, con el cumplimiento de la Ley con un brazo de hierro. Hoy siento que el Inpec toma decisiones a la carrera y me da la espalda”, anotó.

‘Todo bajo el protocolo’

Calderón Sánchez reiteró en que Alfonso Lópéz diligenció los permisos con anticipación y de acuerdo con lo que el protocolo exige a cualquier interno y así mismo transcurrió el matrimonio.



En cuanto a las declaraciones del brigadier general, Jorge Ramírez, director Nacional del Inpec, en el sentido de que Calderón Sánchez no le avisó sobre las características de la boda, ya que estas eran permitidas, pero no a puerta cerrada, el coronel (r) aclaró que el protocolo así no lo exige.



“Quiero llenarme de todo el material probatorio que confirme que actué bajo la ley y luego determinaré las acciones legales que interpondré”, concluyó.



