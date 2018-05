El amor a su hijo le permite a Belinda García aferrarse a la vida

Una de las frases más incitadoras a no desfallecer, escrita en la Biblia, es quizá la mejor manera de describir a la madre y comunicadora social Belinda Luz García Jiménez: ‘esforzaos y sé valiente’... Y ella sí que es un testimonio viviente del amor extremo de Dios en sus hijos.

‘La niña Bely’, como le dicen cariñosamente, es una mujer con el temple y la pujanza que solo se puede heredar de hogares estables, sólidos y donde el amor y el respeto son la clave para salir adelante. “Siempre me voy a sentir orgullosa de mis raíces, de mis padres humildes, honestos, amorosos y eso cada día se lo transmito a mi hijo Kevin”, admite.



Y es que para esta valerosa mujer, que ha superado las peores crisis en materia de salud, pues le hizo el quite a la hepatitis C y a la complejidad que esto trajo a su vida, incluso el trasplante de hígado, vivir feliz es su consigna.



Hoy, Día de las Madres, la comunicadora habla de su hijo y sus ojos adquieren un brillo especial, y no es para menos, pues se refiere con hermosas palabras a Kevin Hennessey, un joven a punto de graduarse como Administrador de Empresas y en la actualidad vinculado al engranaje de los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe.



“Recibí la maravillosa bendición de tener un hijo como Kevin, un ser humano luchador de sus ideales, independiente desde muy niño, pero igualmente consecuente con sus acciones. Ha vivido todas las etapas de mi enfermedad, pero ahí siempre muy pendiente de mí, hasta el punto de cuidarme como una niña”, advierte entre risas.



Asegura que en cada momento crítico que ha vivido ha sentido muy de cerca la presencia de Dios. “Cada proceso que he vivido durante casi 10 años ha sido duro, pero mi fe es inquebrantable y seguiré luchando con las mismas fuerzas hasta el día que Dios así lo decida”.



Belinda asegura con su hijo vive el día a día aprendiendo muchas cosas, sobretodo de ese mundo actual que a él lo envuelve. “Con él aprendo tecnología, es mi guía de nuevos restaurantes, hablando temas de actualidad, en fin, es mi recarga emocional permanente”.

Su trabajo –lleva unos 25 años vinculada a la Universidad Autónoma del Caribe– lo ha combinado siempre con esos afanes propios de la maternidad, aunque en algunos momentos el estrés de su oficio le hizo perderse de momentos especiales para sus vidas. Se confiesa sobreprotectora, pero también muy consentidora.



Mientras su hijo se alista para irse la trabajo, ella asegura que le ha enseñado a ser un hombre disciplinado, caballeroso, responsable y enfocado en sus objetivos, prueba de ello, es que desde niño fue un chico deportista de alto rendimiento, excelente estudiante, hasta lograr incluso ser becario para sus estudios universitarios.



La presentadora de televisión no duda en agradecer a los ángeles terrenales que la vida le ha permitido tener “son muchos desde médicos, amigos, y familiares”.



Su alegría cree no la perderá nunca y mucho menos, su gusto por la buena música, el arte, su amado Carnaval, las flores, un buen café con los amigos, los colores que le ofrece las mañanas en su balcón

Liney Ecorcia

Especial para EL TIEMPO

Barranquilla.