Barranquilla, la entrada de eventos a la región

Hace muchos años, Barranquilla se ganó el apodo de la Puerta de Oro de Colombia, gracias a que por su muelle marítimo ingresaron al país numerosos desarrollos e inmigrantes, logrando así una mezcla que enriqueció el patrimonio cultural, económico y social, que aún perdura.

No es casualidad que su nuevo centro de eventos lleve el mismo nombre, pues, desde su etapa de preapertura, cumplida entre agosto y diciembre del 2016, permitió la realización de seis ferias, entre las cuales se encuentran Sabor Barranquilla, Vitrina Inmobiliaria, Agroexpo Caribe, Expodrinks, Construferia del Caribe y Feria del Hogar Caribe; y de once eventos, entre ellos el Caribe Biz Forum, Primer Foro de Energías Renovables no Convencionales, Primer Congreso Internacional de Nuevas Tecnologías del Mar, I Do Innovation Summit y la Convención Extravaganza Herbalife.



Todo lo anterior, según cifras de Corferias Caribe, operador del recinto, aportó 22.770 millones de pesos a la economía local, creó cerca de 9.141 empleos en los días de ferias y registró un total de 100.000 visitantes en dicho período. “Los resultados del 2016 nos dejan altamente satisfechos porque en el primer año de operaciones de Puerta de Oro ya tenemos un reporte de autosostenibilidad financiera del recinto y con posibilidades de mayor crecimiento, lo cual constituye un hito en el inicio de actividades de un escenario de esta naturaleza, pero también porque fuimos un factor de generación de buenas noticias para la ciudad y para su promoción nacional e internacional”, dijo el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, al presentar el balance de gestión. Así mismo, el mandatario local destacó que los resultados positivos de los eventos realizados en el primer semestre del 2017 permiten proyectar que la operación del presente año duplicará los resultados del 2016.



Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias, coincide con el alcalde al destacar que “los resultados de esa fase de preapertura evidencian la importancia de la articulación público-privada en el objetivo de posicionar a Puerta de Oro como el escenario para la realización de eventos, congresos y convenciones de talla internacional y como eje estratégico para hacer de Barranquilla la capital de negocios del Gran Caribe’ ”.

En materia de infraestructura, el recinto ferial del centro de eventos Puerta de Oro cuenta con un área total construida de 57.306,58 metros cuadrados (m²) y áreas exteriores de 20.881,26 m². La capacidad de aforo como auditorio es de 6.500 a 7.000 personas, mientras que en conciertos puede recibir entre 8.000 y 8.500 espectadores.



Pero aquí no termina todo: alrededor del Puerta de Oro se teje toda una serie de componentes que van más allá de su recinto ferial ya construido, ya que, según Corferias Caribe, entre los planes figura la construcción de un centro de convenciones, además del desarrollo inmobiliario a cargo de la fima Terranum Corporativo.



Lo que viene

​

El cronograma de eventos para lo que resta del año es variado. Entre los confirmados

figuran el Congreso Nacional de Agencias de Viajes, de Anato; Caribe Biz Forum,

Congreso Internacional de Transporte de Carga y Logística, Bioexpo Colombia Caribe

y el Congreso Nacional de Restaurantes. También están programadas las segundas

ediciones de la Vitrina Inmobiliaria y Expodrinks, la décima de Sabor Barranquilla y la llegada de cinco ferias nuevas: Proyéctate, de orientación vocacional para los jóvenes; Logistic, Family Market, Feria del Desarrollo Industrial del Caribe, Fitca, y Autofest.



Malecón Turístico: proyectos que renuevan espacios



Poco a poco, Barranquilla empieza a darle la cara al río Magdalena. El último gran paso hacia ese sueño, que se ha gestado en la comunidad, tiene que ver con la inauguración de la primera unidad del malecón turístico, llevada a cabo el pasado 18 de julio. La obra, en la cual se invirtieron 22.000 millones de pesos, está situada en la margen izquierda de la arteria fluvial y a un costado del Puerta de Oro, Centro de Eventos del Caribe.