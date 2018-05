Barranquilla restaurará a unos 45 monumentos

03 de mayo 2018 , 09:48 a.m.

De allí que la otra semana llegará procedente de Bogotá y Cartagena un equipo de restauradores, que tendrán la misión de establecer cuáles son esos monumentos que requieren ser intervenidos y así recuperar su brillo y ‘vida’.

La iniciativa hace parte de un plan de restauración de monumentos que desde hace un año inició de manera silenciosa la Secretaria de Cultura del Distrito, con el que pretende rescatar una serie de estatuas, bustos y figuras icónicas de esta capital que se encuentran sumidas en el olvido y abandono por las autoridades y los mismos barranquilleros.



El secretario de Cultura de Barranquilla, Juan José Jaramillo, aseguró que este proceso inició en el 2017 con la recuperación del ‘Telecondor’, obra del maestro Alejandro Obregón que fue el emblema de la plaza del edificio de Telecom, en la carrera 44 con calle 40 centro de Barranquilla, hasta que este fue cerrado y luego la edificación pasó a ser la sede del Centro de Servicios Judiciales, en donde el monumento prácticamente se perdió de la vista de los barranquilleros, ya que quedó detrás de rejas y con el tiempo fue echado al abandono.

Este monumento, explicó Jaramillo, ya fue rehabilitado por expertos que usaron ‘químicos especiales’ para devolverle el brillo y la textura a la escultura. La obra será reubicada en la plazoleta del Museo de Arte Moderno, próximo a ser terminado, en donde estará entre otras obras del maestro Obregón.



“Se hizo todo el manejo de la restauración con un experto autorizado por el Ministerio de Cultura y la familia Obregón para intervenir las obras, es una obra bella, le hemos encontrado textura que antes no le habíamos visto por la cantidad de capas de pintura”, dijo Jaramillo.

El inventario

Para este plan de restauración, Jaramillo aseguró que se hizo un inventario de monumentos porque no todo es de la ciudad, “hay unos donados por el sector privado, que hacen parte del inventario de la empresa y no del Distrito y por eso no se pueden intervenir”, aseguró el funcionario.



"En la ciudad hay un listado de 45 monumentos, que podría ser 60, entre los que se encuentran algunos nacionales, tales como los buzones de correo, instalado 1941, y los locales. “La intención es clasificar cuáles son los monumentos nacionales en la ciudad”, dijo.



Entre los monumentos que se van a intervenir está el de Colón, Shakira y Joe Arroyo. También se intervendrá la escultura de Esther Forero, cuya intervención incluye la recuperación del parque donde se encuentra. “El otro año Esthercita Forero cumplirá 100 años, va a ver toda una conmemoración a su obra”, puntualizó Jaramillo.