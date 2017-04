Empresas de Barranquilla deben avanzar en materia digital

21 de abril 2017 , 11:37 a.m.

21 de abril 2017 , 11:37 a.m.

En material digital, el sector empresarial de la capital del Atlántico apenas logra alcanzar la escala de ‘Aprendices’, con el 2,4.



Esto se logra al medir, a través del Indice de Madurez Digital (IMD), que estudia diferentes dimensiones como Equipamiento TIC, Procesos y Servicios Digitales, Seguridad de la Información, Software y Presencia en Internet.



Mediante un análisis cuantitativo de las encuestas aplicadas, el IMD ubica, en una escala del 0 al 5, a las empresas según su nivel de digitalización.

La escala de 0 a 2 corresponde a Aprendices Digitales; la de 3 a 4 a Conectores y Operadores Digitales; y la última escala de 4 a 5 cataloga a Maestros Digitales.



Con base en lo anterior, la Cámara de Comercio de Barranquilla y Telefónica Movistar presentaron ayer los resultados del primer estudio de Adopción de la Tecnología Digital aplicado a 477 empresas de la ciudad.

El objetivo es dar a conocer el contexto en el que se encuentran las empresas de Barranquilla con respecto a la digitalización. Y los resultados las ubican en la escala de Aprendices Digitales con una puntuación general de 2,4.



“Nuestro propósito con este diagnóstico es que cada organización pueda identificar su estado y, así mismo, brindarle las herramientas que les permitan avanzar hacia un nivel superior”, manifestó Daniel Gonzalez Echeverri, director Comercial de Clientes Corporativos de Telefónica Movistar.



Según los resultados, la dimensión más consolidada es la del Equipamiento, con una puntuación de 3,2. Mientras que el puntaje más bajo corresponde a el de eje de Seguridad de la Información con 1,5 puntos.



La presidenta ejecutiva de la CCB, María José Vengoecha, afirmó que se trabajará para crear alianzas con Telefónica Movistar que beneficien al sector empresarial.

Los datos

El 42 por ciento de las empresas manifestó no contar con las medidas de protección necesarias para su seguridad informática y sólo el 35 por ciento utilizan antivirus.



Las cifras en cuanto a procesos y servicios digitales es muy baja, únicamente el 26 por ciento de las empresas tienen correo electrónico con dominio propio y son muy pocas las organizaciones que utilizan las aplicaciones móviles como soporte de negocio.



En cuanto a su presencia en Internet, el estudio indica que entre las empresas encuestadas existe una baja implementación de procesos y plataformas de venta por la red, representando solo el 13 por ciento. Además, las empresas que pagan por promocionarse en Internet corresponden solo al 24 por ciento.



Sobre la utilización de las redes sociales, Facebook supera en 11 puntos a las páginas web, mientras que Instagram es la segunda red más utilizada para los negocios. No obstante, el 42 por ciento aún no cuenta con una red social.



