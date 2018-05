Sigue búsqueda de menor que desapareció en arroyo de Barranquilla

09 de mayo 2018 , 10:02 a.m.

Un grupo de siete rescatistas insiste en la búsqueda del menor de edad con Síndrome de Down que desapareció durante el aguacero que el pasado sábado azotó a Barranquilla y parte de su área metropolitana.

Los socorristas recorren desde el martes la orilla del río Magdalena, desde el lugar donde nace el arroyo Don Juan, que arrastró al joven, hasta Bocas de Ceniza.



Son dos personas de la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres (Ponalsar), dos del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, un funcionario de Gestión del Riesgo del Distrito y expertos en búsqueda de cuerpos en arroyos de Barranquilla..



El pasado martes, las labores de búsqueda se iniciaron a las 7 de la mañana y fueron suspendidas tres horas después debido a la fuerte lluvia que cayó en ese sector de la capital del Atlántico.



Luego del mediodía, según explicó Remberto Quintero, coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito, el grupo salió nuevamente en una canoa con motor de desde el Caño de la Auyama hasta la desembocadura del arroyo, ubicada en el barrio El Ferry.



El cuerpo del menor tampoco fue encontrado en la bocatoma de Triple A, aunque se espera que este miércoles el grupo espera retomar las labores de búsqueda en el Puerto de Barranquilla, donde se presume que podría encontrarse el cuerpo.



En la jornada del pasado martes, la Unidad del Gestión del Riesgo recibió dos llamadas de posibles hallazgos, pero al llegar al primer sitio, en el barrio 1 de Mayo, de Soledad, muy cerca del arroyo Don Juan, no había tal cuerpo.



En el segundo lugar, los recastistas decidieron no acudir, dado que no se les explicaron bien los pormenores de su ubicación,



La familia del joven ruega para que aparezca vivo o muerto.



“Uno desea que esté vivo, pero es consciente de que cada vez las posibilidades de estar con vida son muy cortas. Por eso solo pido encontrarlo", dijo el padre.

