Aplazan imputación de cargos a capturado por atentado en Barranquilla

29 de enero 2018 , 11:58 a.m.

Luego de pedirle al juez, acotando a su derecho a la defensa, un abogado contractual y no uno asignado por la Defensoría del Pueblo, una vez más fue aplazada la audiencia de imputación de cargos a Cristian Camilo Bellón Galindo, señalado de perpetuar el atentado a la estación de Policía del barrio San José de Barranquilla, donde murieron 5 uniformados y otros 41 resultaron heridos.

El capturado, de 31 años, compareció en la mañana de este lunes ante un juez de control de garantías para que la Fiscalía le formulara imputación por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, terrorismo agravado y uso de explosivos.



Sin embargo, como el jurista viaja de Bogotá y no alcanzó a llegar a Barranquilla, la diligencia quedó pactada para las 9 de la mañana del próximo martes.



Bellón Galindo dijo en la audiencia a puerta cerrada que su mamá debió retornar este domingo a Bogotá por razones de seguridad. Fue su progenitora la que contrató al abogado particular.



Ante la solicitud, ni el Fiscal 11 URI, ni la Procuraduría se opusieron, sin embargo, dejaron claro que de no estar este martes el abogado contratado se retomará la audiencia con el de la Defensoría del Pueblo.

