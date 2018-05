Estudiantes que aspiraban a Uniatlántico pretendían hacerlo con fraude

El rector de la Universidad del Atlántico, Carlos Prasca, confirmó que 1.200 aspirantes a estudiar en esa institución a partir del próximo semestre, intentaron ingresar con papeles viciados o con soportes inadecuados, lo que fue interpretado como intento de fraude, y de inmediato fueron descartados.

“Al parecer estos estudiantes pensaron que la Universidad no iba a hacer verificación de las pruebas, pero es el propio Icfes, el que revisa si los documentos presentados son reales y expedidos por esa dependencia”, dijo Prasca.



De esos 1.200 aspirantes excluidos, precisó el Rector, 757 presentaron pruebas mayores a cinco años; 127 por inconsistencias reportadas por el Icfes; 213 por haberse inscrito con pruebas saber no válidas; 60 por presentar examen que no le corresponden al inscrito; 15 por inconsistencia en el nombre, y 35 por registros duplicados.



Prasca dijo que, en todo caso, este viernes se darán a conocer las listas de los estudiantes admitidos para el segundo semestre. Fueron 13.842 inscripciones válidas, precisó.



Destacó que la facultad con mayor número de inscritos fue Administración de Empresas, con 1.511, seguido de Dietética y Nutrición con 1.392; Contaduría Pública, 1.352; Derecho, 1.275; Ingeniería Industrial, 1.255; Lenguas Extrajeras, 1.118; y Educación Física, con 777. Están en juego 2.837 cupos.



Y se recuerda que el 7 por ciento de los cupos son para los aspirantes que provengan de instituciones en los municipios con una población inferior a 50.000 habitantes. El uno por ciento para los aspirantes que sean víctimas del conflicto, otro uno por ciento para deportistas de excelencia; el uno por ciento para artistas de reconocida excelencia; uno por ciento a jóvenes en condición de discapacidad y otro uno por ciento de zonas rurales.

Esto se le adiciona al 2 por ciento existente por Ley para los indígenas; y otro dos por ciento para las personas afrocolombianas. Justamente en marzo de este año, el Consejo Superior de la Universidad aprobó un nuevo sistema de admisión, fundamentado en las Pruebas Saber 11.



De esta manera, la institución garantiza que los ingresos no sean manipulados por terceros y se acaba el proceso de ingreso por examen, en el cual se estaban invirtiendo recursos que pueden ser aprovechados en otros propósitos institucionales.



Además, de que se estaba prestando para ingresos irregulares, se supo en su momento, que cuadernillos con las respuestas llenas en el caso de la vieja prueba (la que realizaba la Universidad Nacional) se vendían a los aspirantes hasta por 400 mil pesos.



Con este nuevo método para admitir a los estudiantes, la Universidad del Atlántico sería la universidad pública número 17, a nivel nacional, en basar su sistema de ingreso por medio de los resultados de las pruebas Saber 11.

Explorando estilos

Según explicó la Rectoría, la Universidad del Atlántico le ha apostado, en esta convocatoria, a trabajar con factores en materia de diversidad en la educación.

Por eso, implementó, de manera obligatoria, un cuestionario para conocer los estilos de aprendizaje de los jóvenes que han sido admitidos.



“Identificar los estilos de aprendizaje es uno de los criterios exigidos en la educación superior, pues permite crear estrategias pedagógicas que apunten a la permanencia de los estudiantes”, dijo la Universidad.



Dentro del nuevo sistema de ingreso a la Institución también quedó estipulado un Comité Ético en el que participan la Procuraduría y la Personería, y será el encargado de velar y garantizar que los procesos de admisiones realmente cumplan con la integridad y transparencia requerida.



En el caso de los afrocolombianos, se ha estado al pie porque nunca deja de faltar la mala utilización de este mecanismo por parte de personas que han presentado documentación falsa, adulterada o han revendido los pines que son gratuitos.



En el criterio de admisión, la Universidad del Atlántico tuvo en cuenta el mérito académico, medido por el puntaje global obtenido por el aspirante en el examen de estado Saber 11°, tomando de mayor a menor los puntajes obtenidos para completar los cupos aprobados. Este criterio de selección rige para los programas de pregrados ofrecidos en la Universidad.



La selección de los aspirantes se realizará en el estricto orden descendente de acuerdo al puntaje global de la prueba Saber 11 y se admitirá al programa académico elegido en primera opción según cupos disponibles.

Redacción Caribe y ADN

EL TIEMPO

BARRANQUILLA