'No lo perdono': mamá de joven que habría sido asesinada por expolicía

Defensores de Derechos Humanos, colectivos, organizaciones sociales, estudiantes del Sena, familiares y amigos de Gabriela Andrea Romero Cabarcas realizan en la mañana de este lunes un plantón frente a la nueva sede de la Fiscalía, en el Paseo Bolívar. Exigen justicia por su muerte y piden una condena sin precedentes para el asesino.

Con pancartas, pitos y arengas de"justicia", cientos de personas se toman ese sector del centro de Barranquilla para manifestarse contra el asesinato de la estudiante del Sena, cuyo cuerpo fue hallado en una zona enmontada de Malambo, municipio del área metropolitana.



El principal sospechoso de su muerte es el expolicía Levith Aldemar Rúa Rodríguez, quien fue enviado a la cárcel La Modelo en la capital del Atlántico.



El presunto asesino cayó luego de que una adolescente venezolana de 17 años también lo denunciara porque el pasado miércoles habría abusado sexualmente de ella, en la misma zona donde apareció muerta Gabriela.



Por el caso de la extranjera, el expolicía fue enviado al centro carcelario. Sin embargo, la Fiscalía está a la espera de los exámenes de rigor que realice Medicina Legal al cuerpo de la joven muerta para verificar si también fue abusada y así formularle un delito más.

La manifestación fue programada por defensores de Derechos Humanos, movimientos de mujeres, y organizaciones sociales y comunitarias. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

'No lo perdono': madre de Gabriela

A la manifestación que se lleva a cabo en el centro de Barranquilla asistió Luz Divina Cabarcas, madre de la Gabriela Andrea Romero.



A punto de desmayarse, por cuenta del dolor que no puede ocultar por la pérdida de su hija, la mujer dijo que a pesar de haberse abrazado con la madre del presunto asesino, por el momento no está dispuesta a perdonarlo.



"Ambas nos abrazamos, pero no puedo perdonarlo, ahora no. Solo quiero que la pena para este señor sea la máxima. Que pague por lo que le hizo a mi hija", declaró. Cabarcas extendió sus agradecimientos al personal de la Fiscalía, que se ha mostrado diligente en la investigación del caso.

Con pancartas, pitos y otros elementos, los manifestantes están haciendo sentir su voz por el crimen. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

En el lugar de los hechos

Peritos del CTI de la Fiscalía no han dejado de trabajar en el sitio donde fue hallado el viernes anterior el cuerpo sin vida de la joven estudiante del Sena.



Lo que buscan con ello es encontrar más evidencia física de otras supuestas víctimas de Levith Aldemar Rúa Rodríguez, apodado la ‘bestia del matadero’.



Este lunes el exagente de Policía podría ser presentado nuevamente ante un juez, con el fin de que le imputen cargos por el caso de la desaparición y posterior asesinato de la estudiante.

BARRANQUILLA