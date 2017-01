Así nació 'La atracadera', canción viral del Carnaval 2017

La canción más viral del Carnaval de Barranquilla 2017 fue escrita y entonada por primera vez muy lejos de cualquier rumba. Ocurrió en el tercer piso del edificio Icontec, ubicado en la calle 70 con carrera 57. Era miércoles por la tarde, cuando allí, Maricruz Contreras, ingeniera comercial de profesión y versátil cantautora aficionada, se inspiró ante la inseguridad que azota a la capital del Atlántico y tomó como pista el clásico ‘La Guacherna’, el mismo que ha entonado desde niña en innumerables ocasiones.

“No me han atracado. Pero en estos días cada vez que entro a las redes sociales encuentro que cualquier conocido publica que le robaron el celular, el maletín o que le quitaron plata. Las cosas están complicadas en la ciudad y creo que el arte siempre es un medio para pronunciarnos. Me parece que con esto aporto más que con cualquier frase simple”, afirmó Maricruz, quien canta desde música tropical hasta rock desde los cinco años.

Después de causar asombro entre sus compañeros de trabajo, compartió ‘La atracadera’ en un grupo de WhatsApp con sus excompañeras de colegio, pidiendo que no fuera difundida. “Fue algo que surgió de recocha y alguna no notó mi advertencia. Comenzaron a compartirlo y de repente, en menos de una hora me llegó el audio a mi teléfono. Era alguien que no sabía que yo cantaba el tema y me decía que este era el nuevo disco carnavalero”, contó con asombro Maricruz, quien tiene 34 años, es madre de familia y ejecutiva de Ufinet.

“El Carnaval es un escenario en el que hacemos sátiras con la realidad. Esa es la esencia de esta canción y no se trata de hacer trivial un gran problema social. Más bien es una manera de generar conciencia. No soy indolente como cualquiera puede pensar. Recuerdo siempre que mi papá es pensionado de la Policía y que alguna vez casi muere en una explosión. Esa clase de situaciones me llevan a pensar que lo que se vive ahora en las calles nos debe preocupar”, añadió Contreras.

A lo largo de su carrera aficionada, la carismática barranquillera ha expuesto voz y alegría en eventos como la Lectura del Bando de 2013, cuando cantó temas folclóricos y en la Catedratón de 2014, en la que entonó letras cristianas. También fue vocalista de la banda rockera ‘White’ y actualmente alegra las jornadas junto a sus compañeros de oficina, quienes ya se han acostumbrado a escucharle letras románticas.

‘La atracadera’, que se hizo viral en menos de una hora, ya le ha representado su primer día de fama. En cuestión de horas se acostumbró a llamadas de medios de comunicación, visitas, alta interacción en redes sociales y hasta le llegó una propuesta de una casa disquera.

Entre las anécdotas que rodean su repentina popularidad, figura una pequeña sugerencia de su padre. “Me pidió que cambiara la palabra “tombo” de la letra, pues para los uniformados resulta ofensiva. Y bueno ya le expliqué que no es cuestión de ofender. Simplemente en el lenguaje coloquial así los identifica la gente y el mensaje llega con mayor claridad”, concluyó.